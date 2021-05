Les packs Evercade VS et les cartouches de la gamme Arcade sont disponibles à la précommande !

Letchworth, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 28 avril 2021 : Blaze Entertainment et Just For Games sont heureux d’annoncer l’ouverture des précommandes pour la nouvelle console Evercade VS, de ses accessoires ainsi que des prochaines cartouches arrivant en fin d’année.

La déclinaison en console de salon de l’Evercade sortira le 3 novembre 2021 et est disponible dès à présent à la précommande en deux packs :

Le pack de départ contient tout ce qu’il faut pour commencer à jouer dès réception de la console ! Avec une manette et un jeu inédit, que vous soyez un vétéran d’Evercade ou bien un nouveau joueur de cet environnement, c’est le combo parfait pour attaquer des parties sur votre télévision !

Contenu :

Console Evercade VS

1 Manette Evercade VS

1 Cartouche Evercade Arcade #1 – Technos Arcade 1

1 câble d’alimentation USB

Le pack premium permet d’entrer tout de suite dans le vif du sujet et de tester immédiatement l’aspect “versus” de l’Evercade VS ! Avec deux manettes et les deux premiers jeux de la nouvelle collection “Arcade” (pour un total de 18 jeux), c’est le pack idéal pour ceux qui aiment collectionner les belles boîtes de jeu et s’affronter en multi !

Contenu :

Console Evercade VS

2 Manettes Evercade VS

2 Cartouches Evercade Arcade :

#1 – Technos Arcade 1

#2 – Data East Arcade 1

#1 – Technos Arcade 1
#2 – Data East Arcade 1
1 câble d'alimentation USB

Qui dit nouvelle console, dit nouveaux accessoires ! Voici ceux qui sont dès aujourd’hui en précommande et sortiront en même temps que l’Evercade VS le 3 novembre 2021 :

Que serait une console de salon sans manette dédiée ? Retrouvez des sensations de jeu authentique avec la manette USB officielle Evercade ! Avec une croix directionnelle, quatre boutons d’actions, quatre gâchettes de tranche, des boutons start / select et un bouton home, la manette Evercade vous permet de contrôler votre jeu d’une façon semblable à celle des années 90 !

Fournie en un exemplaire dans le Starter Pack et en deux exemplaires dans le Premium Pack, cette manette est aussi disponible à l’achat séparément afin d’ajouter de nouveaux joueurs dans vos parties.