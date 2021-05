Team17 lance des promotions sur l’eShop de la Nintendo Switch

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

My Time At Portia

Golf With Your Friends

Overcooked! All You Can Eat

Team17 lance des promotions via l’eShop Nintendo Switch. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera. L’ensemble des promotions ci-dessous sont disponibles sur l’eShop US et chez nous.

Les promotions sont valides jusqu’au le 16 mai à 8:59 AM PT / 11:59 AM ET.