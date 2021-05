Just For Games annonce un nouveau partenariat avec GameMill

Saint-Ouen, France – 31 mai 2021 : Just For Games est heureux d’officialiser aujourd’hui son partenariat de distribution exclusif avec l’éditeur GameMill Entertainment pour le territoire français.

GameMill Entertainment, éditeur de jeux vidéo basée au Minneapolis, Minnesota, et spécialisé dans les jeux basés sur des licences parmi les plus célèbres au monde comprenant notamment Nickelodeon, Cartoon Network, Hasbro, Sony Pictures et bien d’autres encore, a conclu un partenariat avec Just For Games pour assurer la distribution en France de ses prochaines sorties.

“Nous sommes enchantés de pouvoir travailler avec les équipes de GameMill et proposer, en France, les versions physiques de leur futur catalogue. La gamme de marques de classe mondiale de GameMill est en pleine adéquation avec la volonté de Just For Games d’élargir le jeu vidéo au plus grand nombre. Nous avons déjà hâte de pouvoir partager les nouveaux projets sur lesquels travaille l’éditeur aux inconditionnels de ces licences comme aux joueurs occasionnels partout en France.” – Philippe Cohen, CEO Just For Games

“Nous sommes ravis de travailler avec Just For Games et nous pensons que notre gamme de produits sous licence de première classe sera bien accueillie en France. Ce partenariat stratégique permettra de mettre sur le marché certains des personnages et des IP les plus connus au monde et la puissance de distribution de Just For Games donnera aux joueurs la possibilité de jouer à leurs jeux préférés dans la France entière.” – Tim Flaherty, Partner GameMill Entertainment

Plus d’informations sur les futurs titres de GameMill Entertainment qui seront distribués en France par Just For Games arriveront dans les prochaines semaines.