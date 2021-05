La sélection des promotions de la semaine sur l’eShop de la Nintendo Switch (US)

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l'eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l'eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

99Vidas: Definitive Edition – $1.99 (prix de base: $9.99)

ACA NeoGeo Aero Fighters 3 – $3.99 (prix de base: $7.99)

ACA NeoGeo Fatal Fury 2 – $3.99 (prix de base: $7.99)

ACA NeoGeo Metal Slug 2 – $3.99 (prix de base: $7.99)

ACA NeoGeo Samurai Shodown – $3.99 (prix de base: $7.99)

ACA NeoGeo The King of Fighters ’95 – $3.99 (prix de base: $7.99)

Agent A: A Puzzle in Disguise – $1.99 (prix de base: $19.99)

Anodyne – $1.99 (prix de base: $9.99)

Anodyne 2: Return to Dust – $13.99 (prix de base: $19.99)

Arcade Archives Atomic Robo-Kid – $3.99 (prix de base: $7.99)

Arcade Archives Crazy Climber 2 – $3.99 (prix de base: $7.99)

Arcade Archives Double Dragon II The Revenge – $3.99 (prix de base: $7.99)

Arcade Archives Ninja-Kid – $3.99 (prix de base: $7.99)

Arcade Archives Terra Cresta – $3.99 (prix de base: $7.99)

A Robot Named Fight! – $4.29 (prix de base: $12.99)

Axiom Verge – $9.99 (prix de base: $19.99)

BioShock 2 Remastered – $7.99 (prix de base: $19.99

BioShock: The Collection – $19.99 (prix de base: $49.99)

BioShock Infinite: The Complete Edition – $7.99 (prix de base: $19.99)

BioShock Remastered – $7.99 (prix de base: $19.99)

Black The Fall – $4.49 (prix de base: $14.99)

Blasphemous – $9.99 (prix de base: $24.99)

Bleed Complete Bundle – $4.19 (prix de base: $27.99)

Bomber Crew – $2.99 (prix de base: $14.99)

Borderlands: Game of the Year Edition – $11.99 (prix de base: $29.99)

Borderlands: The Handsome Collection – $15.99 (prix de base: $39.99)

Borderlands Legendary Collection – $19.99 (prix de base: $49.99)

Bridge Constructor Portal – $5.99 (prix de base: $14.99)

Burnout Paradise Remastered – $14.99 (prix de base: $29.99)

Cattails – $1.99 (prix de base: $14.99)

Caveblazers – $2.09 (prix de base: $14.99)

Civilization VI – $19.79 (prix de base: $59.99)

Clustertruck – $7.49 (prix de base: $14.99)

Cook, Serve, Delicious! 2!! – $2.50 (prix de base: $12.99)

Cook, Serve, Delicious! 3?! – $12.99 (prix de base: $19.99)

Crown Trick – $13.39 (prix de base: $19.99)

Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition – $3.99 (prix de base: $19.99)

Crysis Remastered – $14.99 (prix de base: $29.99)

Cube Creator X – $10.99 (prix de base: $19.99)

Darksiders II Deathinitive Edition – $14.99 (prix de base: $29.99)

Darksiders Warmastered Edition – $14.99 (prix de base: $29.99)

de Blob – $11.99 (prix de base: $29.99)

de Blob 2 – $11.99 (prix de base: $29.99)

Dicey Dungeons – $8.99 (prix de base: $14.99)

Dimension Drive – $1.99 (prix de base: $12.99)

Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $14.99 (prix de base: $29.99)

Dragon Quest – $3.24 (prix de base: $4.99)

Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line – $4.21 (prix de base: $6.49)

Dragon Quest III: The Seeds of Salvation – $8.11 (prix de base: $12.49)

Draw a Stickman: EPIC 2 – $1.99 (prix de base: $6.99)

Earth Atlantis – $1.99 (prix de base: $14.99)

Evoland Legendary Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Fe – $4.99 (prix de base: $19.99)

FIFA 21 Nintendo Switch Legacy Edition – $24.99 (prix de base: $49.99)

Figment – $2.79 (prix de base: $19.99)

Flashback – $1.99 (prix de base: $19.99)

For The King – $8.49 9was $24.99)

Garage – $8.99 (prix de base: $14.99)

Gear.Club Unlimited – $2.98 (prix de base: $14.90)

Gear.Club Unlimited 2 – $9.99 (prix de base: $39.99)

Ghost Blade HD – $4.49 (prix de base: $14.99)

Goblin Sword – $1.99 (prix de base: $4.99)

Going Under – $9.99 (prix de base: $19.99)

Golf With Your Friends – $9.99 (prix de base: $19.99)

Graveyard Keeper – $11.99 (prix de base: $19.99)

Hello Neighbor – $23.99 (prix de base: $39.99)

Hello Neighbor Hide and Seek – $17.99 (prix de base: $29.99)

Hellpoint – $20.99 (prix de base: $34.99)

Hob: The Definitive Edition – $11.99 (prix de base: $19.99)

Hotshot Racing – $9.99 (prix de base: $19.99)

Human: Fall Flat – $9.99 (prix de base: $19.99)

ibb & obb – $4.49 (prix de base: $14.99)

Infernium – $2.49 (prix de base: $24.95)

L.A. Noire – $24.99 (prix de base: $49.99)

Legend of Kay Anniversary – $9.89 (prix de base: $29.99)

LEGO City Undercover – $5.99 (prix de base: $29.99)

LEGO DC Super-Villains – $11.99 (prix de base: $59.99)

LEGO Jurassic World – $9.99 (prix de base: $39.99)

LEGO Marvel Super Heroes 2 – $7.49 (prix de base: $29.99)

LEGO Ninjago Movie Video Game – $9.99 (prix de base: $49.99)

LEGO The Incredibles – $14.99 (prix de base: $59.99)

LEGO Worlds – $7.49 (prix de base: $29.99)

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don’t Dry – $7.99 (prix de base: $39.99)

Letter Quest Remastered – $2.99 (prix de base: $11.99)

Miles & Kilo – $1.99 (prix de base: $7.99)

Monster Prom: XXL – $6.39 (prix de base: $15.99)

Monster Sanctuary – $13.39 (prix de base: $19.99)

Mortal Kombat 11 – $14.99 (prix de base: $49.99)

Moto Rush GT – $1.99 (prix de base: $14.99)

Moving Out – $12.49 (prix de base: $24.99)

Mr. Shifty – $8.99 (prix de base: $14.99)

Mush Dash – $19.49 (prix de base: $29.99)

My Time at Portia – $7.49 (prix de base: $29.99)

Narita Boy – $18.74 (prix de base: $24.99)

NBA 2K21 – $9.59 (prix de base: $59.99)

NBA 2K Playgrounds 2 – $7.49 (prix de base: $29.99)

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – $27.99 (prix de base: $39.99)

Nefarious – $3.74 (prix de base: $14.99)

Neon Abyss – $13.39 (prix de base: $19.99)

Ninjin: Clash of Carrots – $1.99 (prix de base: $9.99)

Northgard – $13.99 (prix de base: $34.99)

Nyan Cat: Lost in Space – $4.99 (prix de base: $9.99)

Odallus: The Dark Call – $3.59 (prix de base: $11.99)

Okami HD – $9.99 (prix de base: $19.99)

Oniken: Unstoppable Edition – $2.99 (prix de base: $9.99)

Onimusha: Warlords – $7.99 (prix de base: $19.99)

Overcooked! 2 – $12.49 (prix de base: $24.99)

Overcooked! All You Can Eat – $31.99 (prix de base: $39.99)

Overcooked Special Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Panzer Dragoon: Remake – $6.24 (prix de base: $24.99)

Paratopic – $2.19 (prix de base: $5.49)

Party Hard – $8.99 (prix de base: $14.99)

Party Hard 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Perception – $2.99 (prix de base: $19.99)

PGA Tour 2K21 – $19.79 (prix de base: $59.99)

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville Complete Edition – $27.99 (prix de base: $39.99)

Postal Redux – $5.99 (prix de base: $9.99)

Pumpkin Jack – $19.79 (prix de base: $29.99)

Punch Club – $8.99 (prix de base: $14.99)

Remothered: Broken Porcelain – $14.99 (prix de base: $29.99)

Rise: Race the Future – $9.89 (prix de base: $16.49)

Roki – $9.99 (prix de base: $19.99)

Sam & Max Save the World – $15.99 (prix de base: $19.99)

Serial Cleaner – $2.24 (prix de base: $14.99)

Shinsekai Into the Depths – $14.99 (prix de base: $19.99)

Slain: Back From Hell – $4.99 (prix de base: $19.99)

SmileBasic 4 – $16.74 (prix de base: $24.99)

Space Crew – $9.99 (prix de base: $19.99)

SpeedRunners – $8.99 (prix de base: $14.99)

Sphinx and the Cursed Mummy – $9.89 (prix de base: $29.99)

SpongeBob: Krusty Cook-Off – $14.99 (prix de base: $29.99)

Streets of Rogue – $11.99 (prix de base: $19.99)

Summer in Mara – $10.99 (prix de base: $24.99)

Super Chariot – $1.99 (prix de base: $14.90)

Syberia – $2.98 (prix de base: $14.90)

Syberia 2 – $1.99 (prix de base: $29.99)

Syberia 3 – $9.99 (prix de base: $49.99)

Tales from the Borderlands – $19.99 (prix de base: $24.99)

The Escapists 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

The Escapists: Complete Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

The Flame in the Flood: Complete Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

The Forbidden Arts – $5.99 (prix de base: $14.99)

The Jackbox Party Pack – $11.24 (prix de base: $24.99)

The Jackbox Party Pack 6 – $17.99 (prix de base: $29.99)

The LEGO Movie 2 Videogame – $7.99 (prix de base: $39.99)

The Outer Worlds – $29.99 (prix de base: $59.99)

The Survivalists – $12.49 (prix de base: $24.99)

They Bleed Pixels – $7.49 (prix de base: $14.99)

Toki – $1.99 (prix de base: $14.90)

Torchlight II – $11.99 (prix de base: $19.99)

Torchlight III – $19.99 (prix de base: $39.99)

Trine: Ultimate Collection – $14.99 (prix de base: $49.99)

Trover Saves the Universe – $10.49 (prix de base: $29.99)

Unravel Two – $4.99 (prix de base: $19.99)

Urban Flow – $1.99 (prix de base: $14.99)

Vaporum – $9.99 (prix de base: $24.99)

Vaporum: Lockdown – $17.59 (prix de base: $21.99)

Velocity 2X – $4.99 (prix de base: $19.99)

Worms W.M.D – $7.49 (prix de base: $29.99)

XCOM 2 Collection – $14.99 (prix de base: $49.99)

Yoku’s Island Express – $4.99 (prix de base: $19.99)

Yooka-Laylee – $9.99 (prix de base: $39.99)

Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $7.49 (prix de base: $29.99)