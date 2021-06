DC Super Hero Girls: Teen Power sort le 4 juin sur Nintendo Switch

Enfilez votre costume de DC Super Hero Girls et sauvez Metropolis, tout en explorant les moindres recoins de la métropole légendaire

1er juin2021 – Les joueurs se jettent dans la bataille en tant que Wonder Woman, Supergirlet Batgirl (et d’autres surprises) dans DC Super Hero Girls: Teen Power, disponible cette semaine sur Nintendo Switch.

Prêt(e) à sauver la ville des griffes d’un groupe de Super-Vilaines maléfiques issus de l’univers DC, tout en maintenant la vie sociale d’une ado du lycée de Metropolis ? Si vous maitrisez le lancer de Batarang et traînez avec vos amis après la fin des cours, Metropolis a besoin de vos services !

Dans DC Super Hero Girls: Teen Power, les joueurs peuvent accomplir des combos incroyables lors des combats, et cela en tirant profit d’un large éventail de capacités propres aux six personnages à incarner. Wonder Woman utilise ses talents de guerrière, armée de son Lasso de Vérité et de son Bouclier Volant. Supergirl, elle, possède sa Vision Laser et son Super-Souffle, tandis que Batgirl peut inventer des gadgets anticriminels, comme par exemple le Bat-Grappin.

La très joyeuse et très agitée Harley Quinn peut utiliser son méga-saut pour créer des dégâts et jouer les fauteuses de troubles. Catwoman, la très habile voleuse de diamants, peut utiliser la capacité de la Danse du Chat pour griffer et repousser ses ennemis. Et enfin, Star Sapphire peut lancer son pouvoir de la Cage d’Amour pour emprisonner tout adversaire. Voilà qui va prendre par surprise les sbires de Toyman !

Lorsque les joueurs ne seront pas occupés à se battre, ils pourront choisir d’explorer les différentes zones de la ville de Metropolis. Ils y sauveront tantôt des chats disparus, ou ils collectionneront des costumes pour agrémenter leur style. Les joueurs pourront même rebâtir une partie délabrée de la ville, en offrant de l’argent pour ouvrir des boutiques ou faire reconstruire des bâtiments.

Inspiré de la série animée DC Super Hero Girls, ce nouveau jeu propose des heures de fun pour tous ceux désireux de venir en aide aux citoyens, tout en faisant régner la justice. Et n’oubliez pas de passer prendre un verre au Sweet Justice Café après vos missions !

DC Super Hero Girls: Teen Power sous licence Warner Bros. Interactive. Tous les personnages et logos DC ™ & © 2021 DC.