FUSER : une vague de DLC s’abat sur le mois de juin

Astronaut In The Ocean, Maneater, Soon May The Wellerman Come, et bien d’autres morceaux font leur apparition dans le jeu musical de NCSOFT et Harmonix ce mois-ci

NCSOFT et Harmonix Music Systems annoncent aujourd’hui la nouvelle vague de DLC qui s’apprête à déferler sur FUSER au mois de juin. Les joueurs pourront utiliser ces nouvelles chansons pour créer leurs propres mixes lors de sessions freestyle, ou sur la nouvelle Diamond Stage : de la musique en continu, 24h/24 7j/7, devant plus de 250 spectateurs.

Alesso & Armin van Buuren – Leave A Little Love

Cap’n Spicy Dill – Soon May the Wellerman Come

Daryl Hall & John Oates – Maneater

Fleetwood Mac – Dreams

Imagine Dragons – Follow You

Joel Corry ft. MNEK – Head & Heart

Machine Gun Kelly & blackbear – my ex’s best friend

Masked Wolf – Astronaut InThe Ocean

Zara Larsson – Look What You’ve Done

Soon May The Wellerman Come sera disponible gratuitement pour tous les joueurs de FUSER, de même que le Dissentor Loop Pack, une nouvelle boucle mélodique.

FUSER permet aux joueurs de combiner des voix, des rythmes et des mélodies pour créer leurs propres morceaux de musique. Plus d’une centaine de chansons sont disponibles ainsi que des dizaines d’instruments et effets, pour qu’aucun mix ne ressemble à un autre. FUSER est le bac-à-sable musical ultime.