Japon: la Nintendo Switch passe les 20 millions

En plus des bilans hebdomadaires du jeudi après-midi, Famitsu dévoile souvent des détails un peu en avance quand il y a de gros chiffres.

Entre le lancement et le 30 mai 2021 (222 semaines au total), la Nintendo Switch s’est vendue 20 018 278 exemplaires au Japon. La Nintendo Switch a passé ce cap en 4 ans et 11 semaines, c’est plus rapide que n’importe quel système à l’exception de la DS qui était déjà à 20 millions d’unités vendues après 2 ans et 50 semaines sur le marché. (La 3DS aura eu besoin de 4 ans et 45 semaines, la PS2 de 6 ans et 49 semaines).

Le modèle classique est de loin le plus populaire, puisqu’il s’est vendu près de 5 fois plus que le modèle Lite :

Nintendo Switch: 16 168 420 exemplaires (81%)

Nintendo Switch Lite: 3 849 858 exemplaires (19%)

Famitsu a également communiqué le Top 5 des jeux pour la console du lancement à la semaine 21 (23 mai 2021). Ces chiffres ne comprennent que les ventes au détail (y compris les cartes de téléchargement), et non les ventes numériques ou les ventes de certains détaillants (Amazon, Nintendo Store, etc.).

Animal Crossing : New Horizons (Nintendo) : 6 778 146 jeux vendues. Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) : 4 285 272 jeux vendues Pokémon Épée et Bouclier (The Pokémon Company) : 4 052 668 jeux vendues Splatoon 2 (Nintendo) : 3 868 221 jeux vendues Mario Kart 8 Deluxe : 3 844 200 jeux vendues

La Nintendo Switch est bien partie pour devenir l’une des consoles les plus vendues de tous les temps au Japon. Elle n’aura aucun mal à dépasser les ventes de la Nintendo 3DS (environ 25 millions d’unités) et pourrait très bien finir par dépasser celles de la Nintendo DS (plus de 32 millions d’unités) à condition qu’elle reste assez longtemps sur le marché et que les ventes continuent au rythme actuel, plus élevé que d’habitude. Si les rumeurs d’une Nintendo Switch pro sont véridiques, elle devrait exploser les 32 millions très vite.

