Avec L’Atelier du jeu vidéo, apprenez les bases de la conception d’un jeu vidéo et amusez-vous à créer vos propres jeux

8 juin 2021 – N’avez-vous jamais rêvé de créer votre propre jeu vidéo ? C’est désormais possible avec L’atelier du jeu vidéo, disponible vendredi et en exclusivité sur Nintendo Switch*. Dans ce nouveau jeu disponible en Europe via le Nintendo eShop, les enfants, les parents, et tous les curieux peuvent s’amuser à apprendre comment créer et partager** leurs propres jeux vidéo. En connectant des créatures colorées appelées Nodon, apprenez à créer un jeu vidéo au fil de leçons amusantes et détaillées et découvrez les bases de la programmation. Et, cerise sur le gâteau, aucune expérience particulière n’est nécessaire ! Pour avoir un aperçu des Nodon, connaître leur fonction dans le jeu, et pour découvrir les différents types de jeux à créer, visionnez sans plus attendre la bande-annonce Plongez dans L’atelier du jeu vidéo (Nintendo Switch).

Les Nodon, des créatures aux personnalités aussi variées que surprenantes, sont utilisés pour vous aider à créer de toutes pièces vos propres jeux. Il existe des dizaines de Nodon dans L’atelier du jeu vidéo, chacun doté d’une fonction particulière. A vous de les connecter de différentes manières pour concevoir un jeu vidéo. Par exemple, les game designers en herbe pourront créer un personnage humanoïde et le faire se déplacer avec le stick analogique en reliant un Nodon Stick à un Nodon Personnage ! Apprenez ainsi les bases de la programmation de manière amusante et intuitive. Il est enfin possible de créer un large éventail de jeux: des jeux de plates-formes à défilement horizontal, des courses de karts, et même des shoot’em up galactiques !

L’atelier du jeu vidéo débarque vendredi en Europe et en exclusivité sur Nintendo eShop, au prix Nintendo eShop de 29,99€.

Dans L’atelier du jeu vidéo sur Nintendo Switch, tous les joueurs peuvent s’amuser à apprendre comment créer et partager leurs propres jeux vidéo. En reliant des créatures colorées appelées Nodon, chacun peut commencer à créer, et cela via des leçons amusantes et détaillées, dévoilant les bases de la programmation vidéoludique visuelle. Aucune expérience dans le domaine n’est nécessaire !

