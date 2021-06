Willy Morgan and the Curse of Bone Town, le jeu d’aventure dès aujourd’hui sur Nintendo Switch

La nouvelle sortie de VLG Publishing acclamée apporte une touche de modernité au genre

Rome, Italie – 8 juin 2021 – VLG Publishing (un label appartenant à l’éditeur primé de jeux vidéo Leonardo Interactive) et le développeur imaginarylab, un studio dédié à élever le niveau du storytelling interactif sont ravis d’annoncer que le jeu d’aventure point n’click, Willy Morgan and the Curse of Bone Town, est disponible dès aujourd’hui sur le Nintendo Store.

Les passionnés de jeux classiques tels que Day of the Tentacle et Monkey Island peuvent enfin découvrir cette version moderne de ces aventures à défilement horizontal, parfaitement adaptée à la Nintendo Switch. Après le lancement réussi de la version PC, Willy Morgan and the Curse of Bone Town captivera les joueurs avec ses visuels 3D magnifiquement dessinés et ses mécanismes contemporains, ce qui en fait un titre incontournable pour tous les amateurs de point-and-click.

Willy Morgan and the Curse of Bone Town propose une version moderne des jeux d’aventure point’n click en demandant aux joueurs de collecter des indices et de résoudre des énigmes dans un monde 3D informatisé sur le thème des pirates. Alors que Willy découvre les détails sur la mystérieuse disparition de son père, les fans de tous âges peuvent apprécier des dialogues hilarants, des personnages fantaisistes et de charmants graphismes. Les fans du old-school peuvent savourer les easter eggs qui font référence aux titres emblématiques avec lesquels ils ont grandi pendant l’âge d’or du genre.

Dix ans se sont écoulés depuis la mystérieuse disparition du père de Willy, le célèbre archéologue Henry Morgan. Après avoir reçu une lettre étrange contenant un message crypté, Willy part vers une aventure périlleuse à Bone Town, un lieu peu conventionnel rempli de pirates et de personnages louches, afin de découvrir une fois pour toute la vérité sur ce qui est arrivé à son père.

Caractéristiques principales :

Gameplay non linéaire – Explorez sans contrainte, collectionnez des objets et résolvez des énigmes stimulantes.

– Explorez sans contrainte, collectionnez des objets et résolvez des énigmes stimulantes. Style graphique unique – Un monde fantastique avec une atmosphère magique.

– Un monde fantastique avec une atmosphère magique. Qualité Full HD – Des scènes cinématographiques et plus de 50 lieux à voir.

– Des scènes cinématographiques et plus de 50 lieux à voir. Un monde de pirates avec une touche de modernité – Pirates et ordinateurs ? Pourquoi pas ?

– Pirates et ordinateurs ? Pourquoi pas ? 15 PNJ avec lesquels interagir – Découvrez l’histoire à travers plusieurs heures de dialogues interactifs pleins d’ironie et d’easter eggs.

– Découvrez l’histoire à travers plusieurs heures de dialogues interactifs pleins d’ironie et d’easter eggs. Bande-son originale – Plus de deux heures de musique originale.

Willy Morgan and the Curse of Bone Town est disponible sur Nintendo e-shop au prix de 24.99€. La version PC est disponible à l’achat dès maintenant via Steam et GOG.