MDF distribuera 3 titres de Maximum Games en France

La nouvelle entité de Microids distribuera les versions physiques de Power Rangers: Battle for the Grid – Super Edition, The Forgotten City et Xuan Yuan Sword 7

Paris, le 9 juin 2021 – Microids Distribution France a le plaisir d’annoncer un nouvel accord de distribution portant sur trois jeux de l’éditeur Maximum Games. Pour rappel, l’éditeur de jeux vidéo Microids a dévoilé l’an dernier sa nouvelle structure de distribution, Microids Distribution France (MDF). Cette entité – qui comprend une équipe commerciale dédiée – permet à Microids de travailler directement avec les différents acteurs du réseau de distribution français : grossistes, détaillants, spécialistes, etc.

Maximum Games et Microids sont partenaires depuis plusieurs années, puisque les jeux Microids sont distribués en version physique en Amérique du Nord et au Royaume-Uni par Maximum Games.

Cet accord de distribution avec MDF renforce cette relation et comprend la distribution en France des versions physiques de trois jeux Maximum Games prévus pour 2021 : Power Rangers: Battle for the Grid – Super Edition (PlayStation 4, consoles Xbox One et Nintendo Switch), The Forgotten City (PlayStation 5 et Xbox Series X | S) et Xuan Yuan: Sword 7 (PS4 et consoles Xbox One).

« Nous sommes fiers de nous associer avec Maximum Games pour la distribution de trois de leurs jeux sur le territoire français », déclare Alexandre Breas, Country Manager (France) chez MDF. « Toute l’équipe est impatiente de soutenir le lancement de ces titres très prometteurs, qui complètent notre line-up de distribution à la perfection. »

Julien Renzaho, VP Sales & Business Development chez Microids, ajoute : « Maximum Games est un partenaire clef de Microids, c’est donc une opportunité formidable pour MDF de leur apporter tout leur savoir-faire commercial, et de travailler sur de si beaux projets ! »

« Nous sommes ravis de travailler avec MDF sur la distribution des éditions physiques de ces jeux en France, et nous nous réjouissons du succès de ces futures sorties », renchérit Wendy Young, VP of Strategic Partnerships chez Maximum Games.

A propos de Power Rangers: Battle for the Grid – Super Edition

L’union fait la force ! Power Rangers: Battle for the Grid – Super Edition revisite la franchise de 25 ans de façon moderne et intègre le contenu de l’édition Collector, les trois Season Pass et le tout nouveau pack Street Fighter. Les Power Rangers et les méchants d’hier et d’aujourd’hui s’affrontent comme jamais dans des combats en équipe à 3 contre 3 avec 23 personnages jouables, dont Ryu et Chun-Li de Street Fighter.

A propos de The Forgotten City

The Forgotten City est un jeu d’aventure narratif mature basé sur un mod unanimement salué par la critique et les joueurs, récompensé d’un National Writers Guild Award et téléchargé plus de 3 millions de fois. Prises au piège dans une ville souterraine secrète à l’époque de l’Empire romain, vingt-six âmes perdues s’accrochent à la vie. Dans cette utopie fragile, si une seule personne brise la mystérieuse Règle d’or, toute la population meurt. Transporté deux mille ans dans le passé, vous allez revivre leurs dernières heures dans une boucle sans fin, en explorant, interrogeant et changeant le cours des événements à chaque secret que vous découvrirez. Ce n’est qu’en jouant astucieusement avec la boucle temporelle et en faisant des choix moraux parfois difficiles que vous pourrez résoudre ce formidable mystère. Chacune de vos décisions aura des conséquences. Le destin de la ville est entre vos mains.

A propos de Xuan Yuan: Sword 7

Xuan Yuan Sword 7 est un RPG d’action mêlant combats frénétiques en temps réel, graphismes en 3D et narration cinématographique. Le jeu célèbre les paysages, la civilisation et la culture de la Chine ancienne, imprégnée du mystère de ses propres légendes, tout en proposant des conceptions technologiques anachroniques. Vous incarnez Taishi Zhao qui, armé de son épée, se bat pour protéger sa famille et découvrir la vérité sur un fléau qui menace toute la Chine. Fortement ancré dans l’histoire et la mythologie chinoises, Xuan Yuan Sword 7 se déroule dans un royaume fantastique et chaotique sous le règne d’une nouvelle dynastie Xin.