Pokémon fête ses 25 ans aux Galeries Lafayette Champs-Elysées !

Pour célébrer les 25 ans de Pokémon, découvrez la collection exclusive de vêtements et d’accessoires “Galeries Lafayette x Pokémon” ainsi que d’autres produits et objets collectors sans oublier des expériences inédites : le grand magasin des Champs-Elysées devient un immense terrain de jeux

Du 8 juin au 6 juillet 2021, les Galeries Lafayette Champs-Elysées accueillent un pop-up Pokémon, pour émerveiller les fans de la marque et de son personnage le plus iconique, Pikachu ! Franchise emblématique dans le monde du jeu vidéo et du divertissement, adorée par des millions de fans de tous âges et du monde entier, Pokémon est un véritable créateur de lien social depuis son lancement en 1996.

Le grand magasin est entièrement aux couleurs de Pokémon. Depuis la façade en passant par le tunnel lumineux et l’atrium, tout l’espace est une immersion visuelle dans un univers graphique jaune, noir et rouge inspiré de la marque Pokémon. La Poké Ball géante trône au centre de l’atrium sous la coupole Art Déco, et propose une expérience unique, où jeux de miroirs et de lumières offrent mille possibilités pour se prendre en photo.

D’autres produits officiels de la licence Pokémon sont proposés dans le grand magasin : des séries de jouets mais aussi des sculptures (Leblon Delienne) ainsi que des collections spéciales imaginées en collaboration avec Longchamp ou encore Maison Pierre Marcolini.

Pokémon et la Maison Pierre Marcolini habillent un coffret d’irrésistibles Melove Cake avec un fourreau exclusif

Une collection de guimauves parfumées d’une somptueuse légèreté, posées sur un praliné craquant enrobée d’une coque en chocolat Maison. D’irrésistibles bouchées pour le plaisir de piocher à l’envie dans toutes les saveurs : vanille de Madagascar, praliné, café, pistache d’Iran, framboise, yuzu, fruit de la passion et chocolat. Afin de célébrer le 25ème anniversaire de Pokémon, les Melove Cake de la Maison Pierre Marcolini sont disponibles en exclusivité aux Galeries Lafayette Champs Elysées dans un fourreau collector sur lequel Pikachu a laissé ses empreintes.

Une sculpture Pikachu par l’atelier de “pop sculpture” Leblon Delienne

Créé en 1987, l’atelier français de sculpture Leblon Delienne propose des créations de haute façon, inspirées de la Pop Culture. Cette année, à l’occasion de l’anniversaire de Pokémon, Leblon Delienne propose la toute première édition d’une sculpture de Pikachu, pour le plus grand bonheur des fans et des collectionneurs de cette icône mondialement connue.

La collection de vêtements et d’accessoires exclusive “Galeries Lafayette x Pokémon” est disponible pour adulte et pour enfants, aux Galeries Lafayette Champs-Elysées, dans quinze autres magasins en France, aux Galeries Lafayette Berlin et sur le e-shop www.galerieslafayette.com

Plongez dans l’univers pop et ludique de Pokémon avec la collection “Galeries Lafayette x Pokémon” exclusive