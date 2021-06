Résumé du Eastasiasoft Summer Showcase Covers

Le développeur et éditeur indépendant Eastasiasoft Limited a révélé une nouvelle vidéo “Summer Showcase” qui couvre une grande variété de titres dont la sortie est prévue en 2021 sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Le format de cette première s’écarte légèrement de la structure des showcases précédents en présentant d’abord en avant-première 5 jeux annoncés pour une sortie générale plus tard cette année, suivis de 5 autres dont la date de sortie est prévue.

Parmi les points forts de cette nouvelle présentation, citons l’annonce de Crimson Spires sur console, de nouvelles informations sur les titres du partenaire Softstar Empire of Angels IV et Xuan Yuan Sword 7, le prochain jeu du partenariat en cours entre Eastasiasoft et le développeur japonais ZOO Corporation et plusieurs autres titres indépendants qui sortiront en numérique sur plusieurs plateformes.