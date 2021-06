Un peu plus près des étoiles : Mars Horizon se rapproche de son objectif avec la mise à jour “Expanded Horizons”

– Le jeu de simulation d’agence spatial atterrit sur l’Epic Games Store avec un nouveau mode bac à sable, des missions inspirées de Perseverance et beaucoup d’autres surprises. –

Londres, le 10 juin 2021 – Un peu plus près des étoiles : The Irregular Corporation et le studio Auroch Digital atterrissent sur l’Epic Games Store, en même temps que la première mise à jour majeure pour leur simulation d’agence spatiale à succès, Mars Horizon. Expanded Horizons, disponible gratuitement le 22 juin prochain sur toutes les plateformes, rapproche les pionniers stellaires de leur objectif principal : envoyer une fusée sur la planète rouge !

Expanded Horizons offre un passionnant nouveau mode bac à sable à destination des joueurs les plus aventureux, en plus du niveau de difficulté supplémentaire Iron Core qui épice considérablement l’expérience ; comme si envoyer un vaisseau spatial sur Mars n’était déjà pas assez compliqué comme ça. Parmi les autres ajouts notables figurent de nouvelles missions inspirées par Mars Perseverance, des trophées supplémentaires et diverses améliorations en tout genre.

Cette mise à jour s’accompagne d’une réduction de 30% sur l’Epic Games Store, Xbox One, Steam et Nintendo Switch. Les explorateurs galactiques en devenir pourront très bientôt mettre la main sur une démo jouable inédite, à télécharger gratuitement sur le Nintendo eShop.

Sorti à l’automne dernier, Mars Horizon vous place aux commandes de votre propre agence à l’aube de l’ère spatiale, pour développer votre structure dans le but d’être le premier à atterrir sur Mars. Les joueurs devront gérer la dimension scientifique et technologique, le temps, le soutien du public et, bien entendu, le financement, pour compléter différentes missions et envoyer leurs astronautes dans l’espace. La compétition s’annonce rude avec les autres agences, même s’il est également envisageable de collaborer.

Dans Mars Horizon, la course aux étoiles est plus que jamais d’actualité, et les enjeux gagnent encore davantage d’ampleur avec l’extension Expanded Horizon. Les joueurs devront maîtriser le gameplay au tour par tour exigeant qui déterminera l’issue de leurs missions, et prendre constamment des décisions critiques : utiliser ses ressources pour réparer une antenne dysfonctionnelle, ou les garder pour une éventuelle fuite d’oxygène ? Peut-être que trois mois supplémentaires de planification auraient évité ce type de problème. Sur quelles technologies privilégier la recherche ? Quels propulseurs construire ? Vaut-il mieux viser la lune d’abord, avant de tenter le voyage jusqu’à Mars ?