Fast & Furious débarque dans Rocket League

SAN DIEGO – 11 juin 2021 – Psyonix, le développeur de jeux vidéo de San Diego, en collaboration avec Universal Games et Digital Platforms, a annoncé le retour de nouveau contenu Fast & Furious dans Rocket League à partir du 17 juin, sur toutes les plateformes !

Le pack de 3 voitures Fast & Furious comprendra les emblématiques Dodge Charger et Nissan Skyline, marquant leur premier retour dans Rocket League depuis que le jeu est devenu gratuit, ainsi que la nouvelle Pontiac Fiero et une collection de nouveaux objets sur le thème Fast & Furious. Le pack sera disponible dans la boutique d’objets pour 2400 crédits et comprendra :

Fast & Furious Pontiac Fiero Roues Fast & Furious Pontiac Fiero Roues Fast & Furious Pontiac Fiero (Peinture Noire) Décal Flammes Décal Stripes Décal Circuit Pro Décal Wings Décal Lightning Décal Reel Life



Fast & Furious Dodge Charger Roues Fast & Furious Dodge Charger Roues Fast & Furious Dodge Charger (Peinture Noire) Décal Alameda Twin Décal Flammes Décal Good Graces Décal Rally Décal Sinclair Décal Wheelman Décal Reel Life



Fast & Furious Nissan Skyline Roues Fast & Furious Nissan Skyline Roues Fast & Furious Nissan Skyline (Peinture Noire) Décal 2Bold Décal 2Cool Décal 2Tuff DécalClean Cut Décal Home Stretch Décal The Clutch Décal Reel Life



Chaque pack de voitures Fast & Furious sera également disponible individuellement pour 1000 crédits, tandis que les joueurs qui possèdent déjà la Dodge Charger et/ou la Nissan Skyline peuvent acheter des packs de mise à niveau (pour les nouveaux Décals Wheels and Reel Life) pour 300 crédits chacun.

De plus, “Furiosa”, une toute nouvelle chanson d’Anitta sera disponible en tant qu’hymne du joueur avec un deuxième hymne du joueur qui sera révélé lorsqu’il sera en direct dans la boutique d’objets. Le pack de 3 voitures Fast & Furious, les packs de voitures individuels, les packs de mise à niveau et les deux Player Anthems seront disponibles dans la boutique d’objets du 17 au 30 juin. Enfin, le titre “Tuna, No Crust” peut également être obtenu gratuitement à partir du 17 juin.

Il y aura également un livestream Fast & Furious: Rocket League Rumble pour célébrer le retour du contenu Fast & Furious dans le jeu. Le 19 juin à 11h00 PDT (avant le pré-spectacle de la grande finale sud-américaine RLCS X à 13h30 PDT), les meilleurs équipages de la Rocket League s’affronteront dans des matchs 4v4 Rumble pour voir lequel sortira en tête. Les joueurs peuvent se connecter sur Twitch pour voir l’action et plus d’informations sur le flux seront partagées plus près de l’événement.