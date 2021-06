13 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch + le plein de trailer

Le pré-E3 bas son plein !

On commence aujourd’hui avec Endless Dungeon qui est définitivement annoncé sur Nintendo Switch.

Endless Dungeon est un jeu d’action/stratégie roguelite dans l’univers primé d’Endless. Recrutez une équipe de héros, plongez dans une station spatiale abandonnée et protégez votre cristal des attaques de monstres… ou perdez la vie, laissez-vous réinitialiser et retentez votre chance.

Votre vaisseau est complètement H.S. et vous êtes coincé sur une station désaffectée depuis la préhistoire de l’ère spatiale. Des gens sont bloqués là depuis des décennies. Ils racontent des histoires à dormir debout sur la possibilité de fuir, ou de rester coincé dans la station pour l’éternité… À vous de démêler le vrai du faux : faites équipe avec certains d’entre eux et survivez à une histoire inédite se déroulant dans l’univers d’Endless.

Vous avez intérêt à vérifier votre équipement et à vous serrer la ceinture, chaque porte donne sur une salle nouvelle regorgeant de mauvaises surprises. Mais avec les bonnes tourelles, des munitions adaptées à vos cibles et vos talents spéciaux pour maintenir à distance les monstres qui s’en prendront à votre cristal, vous survivrez peut-être… jusqu’à la salle suivante.

Recrutez votre équipe parmi toute une liste de “héros” (au sens très large du terme) issus des quatre coins de la galaxie. Chacun de ces explorateurs, chasseurs de trésors et hors-la-loi raconte sa propre histoire et a ses propres… particularités. Alors rendez-vous au saloon, équipez votre escouade de trois personnages et tentez d’accéder au cœur de la station sans vous faire tailler en pièces.

Vous pouvez contrôler l’ensemble de votre escouade ou rallier des amis à votre cause pour percer les secrets de la station et tenter de vous faire la belle ensemble. Aurez-vous le cran d’escorter le cristal en solo ou testerez-vous vos compétences stratégiques de survie en équipe pour franchir des tonnes de portes et échapper à des hordes de monstres ?

Votre principale préoccupation sera la protection d’un vulgaire caillou. Si, si, vous m’avez compris. Parce que sans ce cristal, tout part en vrille. Littéralement. Alors jouez les nounous pour ce cristal et faites vos prières : des bestioles, robots et autres vermines vous tendront des embuscades dans tous les coins.

Sky : Enfants de la Lumière est enfin daté sur Nintendo Switch, via l’eShop, ce sera pour le 29 juin 2021, entièrement gratuitement.

Découvrez une aventure sociale révolutionnaire qui réchauffera vos cœurs, conçue par les créateurs récompensés qui vous ont apporté Journey (Jeu de l’année 2013) et le très acclamé Flower. Bienvenue dans le monde enchanteur de Sky, un royaume magnifiquement animé qui n’attend que d’être exploré par vous et vos proches. Dans Sky, nous prenons la forme des Enfants de la Lumière, répandant l’espoir à travers ce royaume désolé pour renvoyer les étoiles tombées vers leurs constellations.

SkateBird est lui enfin daté sur Nintendo Switch pour le 12 août prochain.

Fais des grinds sur des pailles pliables, des kickflips sur des agrafeuses et trace des lignes déjantées à travers des skateparks faits de carton et de scotch dans SKATEBIRD® ! Tu es un petit oiseau solitaire, et ton grand ami a raccroché sa planche pour de bon. Son travail laisse à désirer, et ces temps-ci, tu passes la plupart du temps tout seul à la maison. Pour remédier à cette situation, tu décides de devenir un petit oiseau skater ultra-cool. Tu es certes minuscule, mais plus tu skateras, plus tu feras parler de toi et plus le monde des oiseaux skaters s’intéressera à toi. D’autres oiseaux viendront voir ton skatepark, ils t’aideront à en trouver d’autres, et ensemble vous remettrez de l’ordre dans la vie de ton grand ami (ou du moins vous essaierez) ! Et n’oublie pas, les oiseaux skaters pratiquent le dépassement de soi !

Last Stop est confirmé pour le 22 juillet.

Last Stop est une aventure pour un joueur à la troisième personne, qui se déroule dans le Londres d’aujourd’hui. On y incarne trois personnages différents, dont les univers se croisent au milieu d’une crise au caractère surnaturel. Un jeu vidéo qui traite de vies secrètes, de liens qui se créent et de la magie que l’on trouve dans la vie de tous les jours. Last Stop est une aventure pour un joueur à la troisième personne, qui se déroule dans le Londres d’aujourd’hui. Écrit et développé par Variable State, les créateurs du jeu primé Virginia, Last Stop raconte trois histoires interconnectées avec trois personnages principaux à incarner.

– Donna, une ado qui plane un peu et se sent prisonnière d’un milieu étouffant et d’une grande sœur qui la protège trop. Quand elle sort, Donna recherche les frissons de l’adolescence avec ses amis Becky et Vivek, mais elle trouve davantage que ce qu’elle attendait lorsque ce trio se transforme en kidnappeurs lors d’un jeu de détectives amateurs qui tourne mal.

– John, un père divorcé d’âge mûr et surmené. Accablé par les dettes et le stress de la monoparentalité, John jalouse en secret la vie facile et libre de son voisin célibataire de vingt ans, Jack. Quand ces deux-là deviennent victimes d’un inconnu vengeur, un objet ancien maudit menace de transformer leurs vies pour toujours.

– Meena, une professionnelle à l’ambition dévorante, qui se bat pour obtenir les mêmes satisfactions dans sa vie personnelle que celles que lui procure un emploi qui la passionne. Alors que Meena lutte pour obtenir une promotion cruciale contre une collègue arriviste, une chose ancienne semble prendre vie dans le sous-sol de son lieu de travail.

Last Stop inclut une bande originale du compositeur Lyndon Holland récompensé par la BAFTA, et exécutée par l’orchestre philharmonique de Prague. Incarnez 3 personnages uniques. Faites des choix pour façonner leurs conversations. Entrez dans leurs vies et découvrez où vous mènera chacune de leurs histoires personnelles.

L’Humanité a disparu. La Terre n’est plus qu’un parcours de golf pour riches. Golf Club: Wasteland sortira en août prochain sur Nintendo Switch.

Les riches se sont réfugiés sur Mars mais reviennent sur une Terre ravagée pour le plaisir du golf. Dans ce paysage de désolation, le moindre trou a sa petite histoire et vous remuera les méninges pour réussir le coup parfait. Jouez parmi les vestiges de la civilisation et relevez les clins d’œil à l’actualité et à la culture de la Silicon Valley. Trois sources distinctes reconstitueront l’histoire de la chute de l’Humanité : le récit du golfeur solitaire, revenu sur Terre pour un dernier tour de piste ; la station Radio Nostalgia From Mars, qui vous décrit le quotidien des réfugiés martiens ; et enfin, la narration d’un « spectateur secret » qui vous observe de loin. Laissez-vous bercer par une bande-son dédiée et les témoignages diffusés sur Radio Nostalgia From Mars, qui donne la parole aux réfugiés martiens nostalgiques de la Terre au rythme d’une musique tout droit resurgie des années 2020. Un animateur accompagne le tout de nouvelles et d’annonces qui donnent à croire que la vie sur Mars n’a rien du tableau idyllique qu’on s’imagine. Chaque golfeur peut trouver son compte au gré de trois modes différents. Les joueurs occasionnels pourront suivre tranquillement l’histoire du mode Scénario. Les golfeurs plus aguerris tenteront de jouer chaque trou en résolvant les casse-têtes du mode Défi. Enfin, les puristes s’essaieront au mode Hardcore ultra-punitif, où la moindre faute se paie cash. Des commandes accessibles et une interface minimaliste permettent à chacun de jouer à son propre rythme.

Nouveaux trailer pour OlliOlli World sur Nintendo Switch:

Ridez dans le monde vibrant de Radland aux côtés de personnages colorés, et enchaînez les grinds et les tricks pour tenter d’approcher les dieux du skate dans votre quête vers le Gnarvana. Sillonnez un monde aussi étrange que merveilleux en relevant des défis et en accomplissant des missions, et faites-vous de nouveaux amis en cours de route. Personnalisez les tenues de votre personnage, ses tricks et son style et découvrez des niveaux remplis de chemins différents qui vous permettront de vous exprimer au maximum. Défiez le reste du monde en mode Ligues ou affrontez un ami autour de vos meilleurs tricks dans l’un des millions de niveaux à partager disponibles. Profitez de toute l’accessibilité, la profondeur et la liberté que vous offre le gameplay inimitable d’OlliOlli World. OlliOlli World est le troisième opus de la série mondialement encensée OlliOlli développée par Roll7, studio indépendant récompensé aux BAFTA et vainqueur de nombreux prix.

The Forgotten City est annoncé pour le 28 juillet.

Unpacking est un puzzle-game zen axé sur ce moment dans la vie où l’on sort ses affaires des boîtes pour les ranger dans son nouveau chez-soi. Il sortira cette année sur Nintendo Switch.

Unpacking est un puzzle-game zen axé sur ce moment dans la vie où l’on sort ses affaires des boîtes pour les ranger dans son nouveau chez-soi. Mi-« Tetris avec des objets », mi-décoration d’intérieur, ce jeu vous invite à créer un espace de vie satisfaisant tout en découvrant des indices sur la vie que vous déballez. Au fil de huit déménagements, vous aurez l’occasion de nouer une véritable intimité avec un personnage jamais représenté et une histoire jamais racontée.

Nouveaux trailer pour Graven qui sort cette année sur Nintendo Switch.

Action, mystère et rédemption vous attendent dans le jeu d’action en vue subjective GRAVEN. Explorez un monde de dark fantasy dans la peau d’un homme d’Église condamné à tort. Utilisez l’environnement, la magie et les armes pour vaincre les horreurs de l’humanité, de la nature et de l’au-delà. Prêtre dévoué de l’Ordre orthogonal, condamné à l’exil jusqu’à la mort pour un crime altruiste, vous menez une nouvelle vie sur un petit bateau à la dérive dans un marais. Un étranger vous conduit sur la terre ferme en vous fournissant de vagues instructions, accompagnées d’un bâton et d’un livre mystérieux. L’homme de foi que vous êtes devra apaiser les souffrances, démêler un écheveau de mensonges et combattre les perversions d’un au-delà qui prend le pas sur la réalité. Alliance entre les outils et techniques de développement modernes et une esthétique fermement enracinée dans la fin des années 90, GRAVEN est un FPS d’action-réflexion avec des concepts de personnages signés Chuck Jones (Duke Nukem 3D, Half-Life) et la voix de Stephan Weyte (Blood, Fire Emblem, Dusk) dans une expérience medieval fantasy aussi sombre que singulière.

Garden Story sortira cet été sur Nintendo Switch.

Unifiez une communauté brisée en tant que gardien nouvellement nommé du bosquet. Traversez une île dynamique pour combattre la pourriture invasive, inspirer ses habitants et reconstruire votre maison. Vous n’aurez pas à faire cela en solo : des amis fruités vous attendent, prêts à donner un coup de main ! Concord, le plus jeune grain de raisin de The Grove, est maintenant un gardien, et c’est son travail d’aider à restaurer l’île. C’est beaucoup à porter pour un grain de raisin à peine sorti de la vigne… et plus d’un habitant est sceptique quant à ses capacités. Heureusement, Concord a des amis comme Elderberry, Rana et Fuji à ses côtés ! Avec leur aide, vous pouvez affronter la dangereuse pourriture et trouver des moyens d’encourager les autres résidents à participer aux efforts. Le bosquet est votre foyer, et votre travail l’embellira ! Protégez vos amis, rassemblez des matériaux précieux et réparez les liens sociaux et les structures en rassemblant les fruits, les champignons et les grenouilles de chaque village alors qu’ils s’efforcent de repousser la pourriture qui menace de détruire votre maison pour de bon. Guidez les efforts de restauration de Concord et gagnez la confiance de la communauté : aidez les autres à résoudre leurs problèmes et ils vous offriront de l’aide à leur tour ! Il y a beaucoup de travail à faire, mais n’oubliez pas de prendre le temps d’apprécier ce monde luxuriant et les fruits de votre travail. Écoutez la musique douce et entraînante de l’île, détendez-vous dans l’atmosphère chaleureuse et accueillante du Grove, cultivez des jardins et des bibliothèques et appréciez les charmantes personnalités que vous rencontrerez en cours de route.

Nouveaux trailer pour Big Rumble Boxing: Creed Champions sur Nintendo Switch.

Avez-vous ce qu’il faut pour être un champion? Montez sur le ring dans Big Rumble Boxing: Creed Champions pendant que vous vous entraînez, combattez et gagnez comme les légendes, telles que Adonis Creed et Rocky Balboa, dans cette expérience de boxe arcade à élimination directe. Grimpez dans les rangs dans un mode arcade intense, perfectionnez vos compétences dans les montages d’entraînement classiques de Rocky et affrontez des amis dans un multijoueur compétitif local passionnant.

– La boxe livre pour livre pour tous: les commandes intuitives, pick-up-and-play rencontrent des mécanismes de boxe robustes et percutants qui vous permettent de vous battre comme un champion dans divers modes faciles à maîtriser mais difficiles à maîtriser.

Unbound: Worlds Apart sortira lui le 28 juillet, toujours sur la boutique en ligne de la console hybride de Nintendo.

Death’s Gambit est un jeu de plateforme en 2D stimulant où se mêlent des éléments de jeu d’action, de plateforme et de jeu de rôle. En tant qu’agent au service de la Mort, dévoilez le mystère qui entoure Siradon et découvrez le véritable prix de l’immortalité.Le jeu sortira sur Nintendo Switch cette année.

Au cœur de Siradon, la promesse de l’immortalité. En tant que bras droit de la Mort, défiez les gardiens immuables du royaume et endurez l’éternel combat pour purger leurs âmes. Quelle récompense attend un fidèle serviteur de la Mort ? Death’s Gambit est un jeu de plateforme en 2D pur et dur mêlant action et jeu de rôle. Maîtrisez le combat de précision et affrontez les horreurs tapies au plus profond de Siradon.

Le très sombre Ikai est annoncé sur Nintendo Switch pour le mois d’octobre prochain.

Indigo 7 sortira sur Nintendo Switch, mais on ne sait quand.

Frogun sortira l’année prochaine sur l’eShop.

Doki Doki Literature Club Plus sortira le 30 juin prochain sur l’eShop.

Bienvenue au club ! Écrivez des poèmes à l’élue de votre cœur et découvrez toute la terreur qui se cache derrière une amourette de lycée, dans cette histoire d’horreur psychologique encensée par la critique. Bienvenue dans un monde terrifiant de poésie romantique ! Écrivez des poèmes à l’élue de votre cœur et corrigez vos erreurs au fur et à mesure pour atteindre une fin idéale. C’est l’occasion ou jamais de découvrir pourquoi DDLC est l’un des jeux d’horreur psychologique les plus plébiscités de la décennie ! Vous incarnez le personnage principal qui rejoint, un peu malgré lui, un club de littérature par romantisme. Par les poèmes que vous écrirez et les choix que vous ferez, vous séduirez votre béguin et commencerez à découvrir les horreurs qui se cachent derrière cette amourette de lycée. Saurez-vous comprendre les rouages des simulations de rencontre pour atteindre une fin de jeu idéale ? Dans Doki Doki Literature Club Plus, vous retrouverez tout le sel de l’incroyable jeu d’origine, mais aussi des tonnes de nouveautés et d’éléments de contenu exclusifs !

6 nouvelles histoires annexes d’amitié et de littérature, totalisant des heures de nouveaux éléments de contenu.

Plus de 100 images à déverrouiller : nouvelles illustrations, fonds d’écran, croquis encore inédits, et plus encore !

26 morceaux de musique au total, dont 13 nouveautés à déverrouiller, par Nikki Kaelar – avec Jason Hayes et Azuria Sky en special guests.

Un lecteur de musique intégré à DDLC pour écouter vos titres favoris via une playlist personnalisée ou mettre en boucle un même morceau.

Des améliorations visuelles d’une grande fidélité, avec toutes les illustrations désormais en Full HD (1080 pixels).

Sayori : Au début de l’histoire, Sayori, votre amie d’enfance, cherche à vous convaincre de faire partie du club de littérature du lycée. C’est une rêveuse débordant d’énergie positive, dont la principale passion consiste à essayer de rendre les autres heureux.

Natsuki : Si elle essaie de jouer les dures, Natsuki a un côté adorable qui fait qu’il est difficile de la prendre réellement au sérieux. Elle est, en revanche, capable de se détendre lorsqu’elle voit qu’on l’écoute et qu’on respecte son amour pour tout ce qui est mignon.

Yuri : Lectrice chevronnée d’un calme olympien, Yuri réserve son côté passionné à ceux capables de comprendre la complexité de son esprit énigmatique.

Monika : Présidente superstar du club de littérature, Monika fait tout pour que vous atteigniez une fin de jeu idéale. Elle est toujours là pour vous tenir la main et vous guider à travers les méandres de la littérature et de l’amour !