Arietta of Spirits annoncé sur Nintendo Switch

Paris, le 12 juin 2021 – L’éditeur français Red Art Games, en partenariat avec Third Spirit Games, est fier d’annoncer que le charmant jeu d’aventure Arietta of Spirits sera lancé numériquement sur Steam pour 14,99 € / 14,99 $ / 12,99 £ et sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Microsoft Store, Xbox One pour 19,99 € / 19,99 $ / 17,99 £ à l’été 2021.

Arietta of Spirits est un charmant jeu d’aventure avec une narration pleine d’émotions, un gameplay sans remplissage et des combats rapides. Le jeu raconte l’histoire d’Arietta et de sa famille, visitant la cabane de leur grand-mère pour la première fois après son décès un an auparavant. Cependant, le voyage en famille prend une tournure inattendue lorsqu’Arietta rencontre un nouvel ami mystérieux et acquiert la capacité de voir des esprits étranges qui habitent l’île.

• Explorez une île mystérieuse avec des forêts luxuriantes, des cavernes obscures et de sombres secrets

• De superbes graphismes en pixels de style rétro et une bande-son originale inspirante

• Rencontrez des personnages fascinants et découvrez l’histoire profonde

• Combattez un large éventail d’ennemis dans des combats basés sur la réaction

• Mécanique de jeu facile à aborder, adaptée à tout le monde

Des éditions physiques seront également disponibles en précommande sur le Red Art Games Store le 12 juin avec une quantité limitée de 3 000 exemplaires pour 59,99 € pour la « Red Edition » pour Nintendo Switch et des précommandes ouvertes pour 34,99 € pour l’édition standard Nintendo Switch et 34,99 € pour l’édition standard PlayStation 4 !