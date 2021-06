Encore 14 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

C’est toujours la folie autour de l’E3.

Dorfromantik est un jeu de construction pacifique dans lequel vous placez des tuiles hexagonales pour créer un paysage de village toujours plus grand. Explorez une variété de biomes colorés, débloquez de nouvelles tuiles et accomplissez des quêtes pour donner vie à votre monde! Le jeu sortira cette année sur Nintendo Switch.

Dorfromantik est un jeu de construction et de stratégie décontracté dans lequel vous construisez progressivement des paysages de village idylliques à partir de tuiles. Avec Dorfromantik, immergez-vous à nimporte quel moment dans un monde calme et paisible, et faites une pause dans la vie quotidienne. Dorfromantik offre également un défi à ceux qui le recherchent : Battre les meilleurs scores nécessite de la prévoyance et un placement stratégique. Dans Dorfromantik, vous commencez avec une pile de tuiles de paysage générées de façon aléatoire. Les unes après les autres, vous piochez les tuiles en commençant par le haut de la pile, et les placez sur l’un des emplacements possibles avec l’orientation souhaitée. Cela permet de créer des groupes et des combinaisons de paysages, tels que des forêts, des villages ou des plans d’eau, et vous êtes récompensé par des points en fonction de l’ajustement de la tuile. Sur certaines tuiles apparaissent des objets spéciaux qui vous donnent une tâche à accomplir : Par exemple, le moulin à vent veut être adjacent à 6 champs de céréales, la locomotive demande à être reliée à 10 rails, ou le cerf veut habiter une forêt d’au moins 50 arbres. Accomplissez ces quêtes pour obtenir davantage de tuiles afin de poursuivre l’expansion du paysage. La partie se termine lorsque la pile est épuisée. Au fur et à mesure que vous agrandissez le paysage, vous entrez dans de nouveaux biomes colorés et découvrez des objets de jeu pré-placés qui donnent des quêtes à plus long terme. Grâce à ces dernières, vous pouvez débloquer de nouvelles tuiles, de nouveaux biomes et de nouvelles quêtes.

Headland est aussi annoncé pour 2021 sur la boutique en ligne de la console hybride.

Prenez votre arme dans ce jeu de rôle manic shooter et embarquez pour une aventure qui vous poussera à réparer des torts causés il y a bien longtemps. Vous seul pourrez vaincre les forces du mal des gardiens immortels et unir le monde avec le légendaire Archvale.

Un roi malveillant et cruel régnait autrefois sur ces terres et terrorisait tous ceux qui osaient lui faire face. Son histoire, ainsi que la légendaire arche vers Archvale devinrent des histoires de fantômes et furent transmises comme des mythes et légendes. Tout ce qu’il reste de lui sont les immortels, des êtres maudits par le roi pour rester éternellement enfermés dans ses geôles. Vous seul pouvez venir à bout des immortels et débarrasser le monde de l’ombre laissée par le roi. Voyagez dans diverses régions, récupérez du butin et fabriquez armes et équipement de meilleur qualité. Grâce à ces améliorations, vous pourrez affronter les hordes d’ennemis qui se dresseront entre la vérité au sujet de la légendaire arche vers Archvale et vous.

TASOMACHI: Behind the Twilight est lui aussi prévu pour cette année.

Moo Lander devait sortir en 2021, mais il est repoussé pour 2022.

Aussi pour 2022, Kitsune Tails est annoncé sur Nintendo Switch.

On reste en 2022 avec Snacko qui profite de cet E3 et se confirme sur Nintendo Switch.

Lève une malédiction et redonne vie à Snacko, une île en ruine où les chattes de ville Mimi et Mikan commencent une nouvelle vie ! Plonge dans cette aventure chat-gricole pour cultiver la terre, élever des vaches duveteuses, pêcher, explorer, personnaliser, décorer et bien plus encore.

Explore et redonne vie à une île maudite tandis que Mimi, une chatte de ville, part à l’aventure aux côtés de son amie d’enfance, dans l’espoir de vivre autre chose que le train-train quotidien. Avec l’aide du gardien de l’île, cultive, pêche et construis pour transformer le village en ruine en un nouvel espace accueillant pour tes amis et ta famille. Rassemble les ressources nécessaires pour tout construire, du mobilier aux maisons, en passant par le matériel d’agriculture. Ton travail portera ses fruits (et légumes), que tu pourras ensuite transformer en bons petits plats pour toi et tes amis. Au fur et à mesure que ta petite communauté grandira, elle attirera de nouveaux habitants de tous horizons désireux d’ouvrir leur commerce.

Et la malédiction dans tout ça ? Découvre l’origine des miasmes qui recouvrent l’île et des monstres mystérieux qui rôdent dans ses régions les plus reculées. Des pics enneigés aux déserts à la chaleur étouffante, tu devras trouver tous les sanctuaires de la déesse ancestrale pour véritablement reconstruire l’île. Que tu choisisses de plonger dans l’histoire de Snacko ou de passer tes journées à explorer, une chose est sûre : la vie sur l’île te réserve bien plus de surprises que Mimi et Mikan ne l’auraient imaginé ! Heureusement qu’elles aiment relever des défis !

Hoa est un magnifique jeu de plates-formes de puzzle qui présente des œuvres d’art à couper le souffle peintes à la main, une musique agréable et une atmosphère paisible et relaxante. Le jeu arrivera sur l’eShop le 21 Aout 2021. Découvrez la magie de la nature et de l’imagination en jouant le personnage principal, Hoa, dans son voyage à travers des environnements à couper le souffle pour revenir à l’endroit où tout a commencé.

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan est annoncé sur Nintendo Switch pour cette année.

Letters est un jeu de puzzle amusant autour des mots, de l’amitié, de grandir et de trouver sa place dans la vie. Accompagnez Sarah, une fille timide originaire de Suisse, au fil de ses lettres et de ses messages. Letters – a written adventure est aussi annoncé pour 2021 sur Nintendo Switch.

Fire Girl annoncé sur Nintendo Switch !

Mythic Ocean sortira le 2 juillet prochain pour $14.99, une démo est déjà disponible sur l’eShop.

Heart of the Woods sortira sur l’eShop le 8 juillet pour 16,99 €.

Maddie Raines en a assez. Après plusieurs années en tant que directrice, rédactrice et gestionnaire générale des affaires pour la chaîne vlog populaire de sa meilleure amie Tara portant sur le paranormal, elle est enfin prête à passer à autre chose. Mais elle accepte de faire un dernier voyage avec Tara au village mystérieux de Eysenfeld, où elle est soudainement entraînée dans une dangereuse crise surnaturelle qui changera à jamais le cours de leur vie. Une étrange jeune femme appelée Morgan leur a promis la preuve indéniable d’un vrai phénomène paranormal, et son offre éclipse tout ce qu’ils ont vu auparavant. Cependant, parmi tous les événements étranges dont ils témoignent tous les trois, un en particulier captive Maddie comme nul autre: le fantôme d’une jeune femme. Cette femme est Abigail, la victime d’une injustice vieille de plusieurs centenaires et liée éternellement à la forêt entourant Eysenfeld. Attirée inexplicablement par Maddie, Abigail se révèle pour la première fois depuis plus de 200 ans. Alors que Tara et Morgan enquêtent sur les mystères du village lui-même, Maddie commence à former un lien avec Abigail qui devient plus intense que tout autre auparavant. En apprenant la vérité sur la mort et l’emprisonnement d’Abigail, elle se rend compte qu’il lui incombe, à elle et à ses amis, de briser la malédiction qui règne sur Eysenfeld depuis des siècles. Et plus important encore, c’est à elle de libérer enfin la femme qu’elle aime.

Et on terminera avec Hunt the Night qui arrive sur Nintendo Switch cette année.

Nouveau trailer pour Arcade Paradise.