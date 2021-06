La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Doki Doki, Akiba’s Trip, Naheulbeuk, etc.)

Les eShop Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Big Rumble Boxing: Creed Champions – 6.7GB

Plastic Rebellion – 6.0GB

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos – Chicken Edition – 3.0GB

Empire of Angels IV – 2.8GB

Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed – 1.9GB

Cross the Moon – 1.8GB

A Tale of Synapse: The Chaos Theories – 1.4GB

Promesa – 1.3GB

Heart of the Woods – 1.2GB

Doki Doki Literature Club Plus – 1.1GB

Lambs on the Road: The Beginning – 721MB

Bitmaster – 355MB

Path: Through the Forest – 320MB

Super Cable Boy – 281MB

7 Years From Now – 257MB

Rotund Takeoff – 247MB

#1 Crosswords Bundle – 215MB

Aquatic Rampage – 94MB

Nyakamon Adventures – 73MB

Rangerdog – 68MB

Cannon Army – 57MB

Bear’s Restaurant – 52MB

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).