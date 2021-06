OlliOlli World dévoile une nouvelle bande-annonce à l’E3

New York, NY – 14 juin, 2021 – Private Division et Roll7 ont révélé une bande-annonce d’enfer pour OlliOlli World, le jeu d’action, de plateforme et de skate-board qui sortira cet hiver en version numérique sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Découvrez la nouvelle bande d’annonce de l’E3 ci-dessous :

Dans cette vidéo, c’est BB Hopper, plus charismatique que jamais, qui sert de guide. Il présente quelques-uns des panoramas les plus beaux et les plus vivants de Radlandia. L’amphibien préféré (au succès incroyable) des joueurs présente quelques-uns des sympathiques personnages qu’ils pourront rencontrer, ainsi que les kilomètres de pistes qui n’attendent que les joueurs pour y faire du skate, sauter et grinder. Leurs planches les emmèneront dans des villes animées, de vastes déserts, de profondes forêts et des sentiers de montagne pittoresques.

Allez vite prendre votre planche, parce qu’entre votre incroyable talent au skate et le réseau de BB Hopper, rien ne vous résistera quand vous mettrez les pieds en Radlandia cet hiver !