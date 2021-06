Unbound: Worlds Apart ouvre les portails de sa destinée dès le 28 juillet 2021 sur Nintendo Switch

Bucarest, Roumanie. Le 14 juin 2021 – Alien Pixel Studios annonce aujourd’hui la sortie, le 28 juillet prochain, de son sublime jeu d’aventure et de plateforme Unbound: Worlds Apart sur Steam, Epic Games Store, GOG et Nintendo Switch. Des versions PlayStation et Xbox, éditées par Digerati, sortiront plus tard dans l’année 2021.

Utilisez différents portails à votre avantage pour triompher des créatures féroces, des énigmes vicieuses et des nombreux défis de plateforme dans ce Metroidvania aussi mignon que redoutable. Soutenu par une campagne réussie de financement participatif sur Kickstarter, Unbound: Worlds Apart est paré à franchir le portail vers notre monde – et vos écrans.

Essayez Unbound: Worlds Apart sur Steam avec une démo jouable disponible dans le monde entier !

Vous vivez en Europe ? Découvrez la démo – exclusive au Vieux Continent – sur le Nintendo Store !

Capuche de sorcier bien enfoncée sur la tête, le jeune mage Soli entreprend un grand voyage pour vaincre le mal impitoyable qui déchire la réalité. Exploitez tous les pouvoirs à votre disposition pour explorer l’univers fantasy résolument sombre de Unbound: Worlds Apart, et ramener un peu de sérénité dans votre village natal. La curiosité est le principal moteur de l’exploration du monde : à l’intérieur de certains portails, les propriétés physiques du héros et des éléments du décor peuvent changer, offrant de nouvelles possibilités de gameplay.

Le jeu en bref :