Résumé complet du Showcase Capcom E3 2021

Le Showcase Capcom E3 2021 diffusé cette nuit a mis sous le feu des projecteurs les dernières actualités sur Monster Hunter, Resident Evil, Ace Attorney et l’Esport sur Street Fighter V.

Lors de l’E3 2021 entièrement virtuel, le showcase Capcom a livré aux fans un aperçu de ce qu’ils peuvent attendre des derniers titres en date développés et édités par l’éditeur japonais à succès. L’émission, animée par Rachel “Seltzer” Quirico, a permis de partager des informations et des mises à jour sur les sorties prochaines Monster Hunter Stories™ 2 : Wings of Ruin et The Great Ace Attorney™ Chronicles, mais aussi sur les hits récemment sortis Resident Evil™ Village et Monster Hunter™ Rise, ainsi qu’un aperçu de l’année à venir pour les événements eSports du Capcom Pro Tour (CPT) et de la Street Fighter League (SFL).

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin prend son envol

Le nouveau trailer de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin fait la lumière sur le destin du célèbre Rider de monstres Red, les origines du Ratha destructeur, et le périple du héros pour faire toute la lumière sur la prophétie des Ailes de la destruction. Les joueurs impatients de monter en selle pour découvrir les premières heures de ce RPG très attendu vont pouvoir, dès le 25 juin, profiter d’une démo jouable gratuite. Elle proposera un transfert complet des sauvegardes permettant de continuer directement l’aventure où on l’avait arrêtée, sur le jeu final prévu le 9 juillet sur Nintendo Switch™ et PC (Steam). Les fans retrouveront dans le jeu certaines de leurs créatures favorites auxquelles ils pourront se lier d’amitié lors de leurs voyages, notamment les Dragons anciens Kushala Daora et Teostra. Enfin, la présentation digitale a levé le voile sur certaines des mises à jour gratuites du jeu prévues après sa sortie, à commencer par le Chumsky de Monster Hunter Rise.

Les mystères se succèdent dans The Great Ace Attorney Chronicles

Les avocats en herbe ont pu découvrir plus en détail les nouvelles mécaniques présentes dans The Great Ace Attorney Chronicles. Ryunosuke Naruhodo, ancêtre du protagoniste habituel de la série, Phoenix Wright, enquête çà son tour dans cette compilations de deux titres de la saga culte. Epaulé par son assistante juridique Susato Mikatoba, Ryunosuke fera équipe avec le plus grand enquêteur de Londres : Herlock Sholmes. Au cours de la mécanique des Danses de la Déduction, le duo devra travailler de concert pour démêler les hypothèses trop enthousiastes du fameux détective et faire éclore toute la vérité. Afin d’éviter le péril qui guette ses clients, Ryunosuke doit convaincre le jury de l’innocence de ceux-ci. Alors que la balance de la justice penche vers un verdict de culpabilité, Ryunosuke peut s’engager dans un Examen de Synthèse pour faire pencher la balance en sa faveur. Cette pratique juridique rarement utilisée, permet à Ryunosuke d’analyser toutes les incohérences dans la logique de chaque juré et de forcer la poursuite du procès en sa faveur. Avec 10 nouvelles affaires à résoudre, huit mini-chapitres à compléter et une multitude de contenus bonus à explorer, les as du droit devraient avoir un agenda bien rempli à la sortie de The Great Ace Attorney Chronicles le 27 juillet 2021 sur Playstation, Xbox, Switch et PC.

De nouveaux défis à relever dans Monster Hunter Rise

L’important contenu additionnel post-lancement du hit Monster Hunter Rise continue de plus belle. La prochaine mise à jour comprendra la première collaboration avec un autre titre Capcom : Monster Hunter Stories 2. Les chasseurs qui termineront la quête gratuite cross-over à partir du 18 juin recevront une armure spéciale basée sur le sage Palico Tsukino pour leurs compagnons, tandis que les joueurs qui utiliseront les données de sauvegarde de Monster Hunter Stories 2 pourront accéder à l’armure spéciale Rider basée sur l’équipement des Riders du village de Mahana, dès le 9 juillet. De plus, de nouvelles quêtes événement arrivent à partir du 24 juin et offrent une variété de récompenses aux chasseurs intrépides comme de nouvelles armures, des emotes et des autocollants. Les fashion victims auront également accès à une floppée de nouveaux looks à disposition, à travers de nouveaux DLCs (payants et gratuits) pour les chasseurs et leurs compagnons. Enfin, les fans peuvent envisager un certain nombre de collaborations futures avec d’autres titres Capcom tout au long du deuxième semestre 2021.

La route ne s’arrête pas là pour Resident Evil…

Après le lancement tonitruant de Resident Evil Village le mois dernier, le producteur Tsuyoshi Kanda a partagé des nouvelles sur l’avenir de la saga qui fête son 25e anniversaire cette année. En outre, en raison des retours exceptionnels sur le jeu, l’équipe vient de débuter le développement de DLCs pour le titre. D’autres informations seront communiquées ultérieurement.

Capcom Esports

Les commentateurs du Capcom Pro Tour (CPT), Vicious et RobTV, ont présenté les compétitions à venir et les changements apportés au CPT 2021, qui s’annonce comme la meilleure saison pour les fans et les compétiteurs. Ces changements comprennent des mises à jour des règles pour les compétiteurs et des détails sur les récompenses. De plus, la prochaine saison de la Street Fighter League (SFL) se profile à l’horizon, avec plus de détails à venir. Pour toutes les dernières informations et les calendriers 2021, consultez les pages officielles du CPT et de la SFL.