Nintendo lance les promotions E3 2021 sur l’eShop de la Switch

Comme d’habitude, il y a beaucoup de promotions sur l’eShop, mais depuis hier soir, juste après le direct, une nouvelle flopée d’offres a fait son apparition portant leur nombre à 1672 !

Parmi les titres que vous pourrez voir en promotion, on retrouve des gros jeux tel que Zelda Breath of the Wild, Mario + Lapin Cretins Kingdom Battle… ainsi que des jeux qui ont marqué la console : Hadès, Gris…

La plupart de ses offres sont disponibles jusqu’au 27 juin !

Voici une liste non exhaustive des promos spéciales E3 en cours :

The Legend of Zelda : Breath of the Wild – 48€99 au lieu de 69€99

Xenoblade Chronicles : Definitive Edition – 39€99 au lieu de 59€99

Octopath Traveler – 29€99 au lieu de 59€99

The Elder Scrolls V : Skyrim – 29€99 au lieu de 59€99

Crash Team Racing Notro-Fueled – 19€99 au lieu de 39€99

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – 19€99 au lieu de 39€99

Hadès – 17€49 au lieu de 24€99

Just Dance 2021 – 34€74 au lieu de 59€99

Inside – 4€99 au lieu de 19€99

Spiritfarer – 16€74 au lieu de 24€99

Part Time UFO – 6€29 au lieu de 8€99

Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle – 9€99 au lieu de 39€99

Among us – 3€00 au lieu de 4€29

Monopoly – 9€99 au lieu de 39€99

Assassins Creed III – 14€79 au lieu de 39€99

Raymand Legends – 9€99 au lieu de 39€99

Child of Light – 5€99 au lieu de 19€99

Super Bomberman R – 4€49 au lieu de 29€99

MotoGP 21 – 34€99 au lieu de 49€99

South Park : Le baton de la vérité – 14€79 au lieu de 39€99

L’aventure Layton : Katrielle et la conspiration des millionnaires – 19€99 au lieu de 39€99

Little Nightmares II – 23€99 au lieu de 29€99

Assassin’s Creed The rebel collection – 24€99 au lieu de 49€99

Metro Last Light redux – 2€49 au lieu de 24€99

Moving Out – 12€49 au lieu de 24€99

The Witcher III : Wild Hunt – 23€99 au lieu de 39€99

Fire Emblem : Thress Houses – 39€99 au lieu de 59€99

Borderlands : The Handsome Collection – 15€99 au lieu de 39€99

Starlink : Battle for Atlas – Standrard Edition – 14€39 au lieu de 79€99

Spyro Reignited Trilogy – 19€99 au lieu de 39€99

Jurassic World Evolution : Edition Complète – 32€99 au lieu de 59€99

Overcooked ! All You Can Eat – 31€99 au lieu de 39€99

Immortals Fenyx Rising – 29€99 au lieu de 59€99

Final Fantasy VII – 7€99 au lieu de 15€99

Monster Sanctuary – 13€39 au lieu de 19€99

Pikmin 3 Deluxe – 39€99 au lieu de 59€99

Captain Toad : Treasure Tracker – 27€99 au lieu de 39€99

Limbo – 1€99 au lieu de 9€99

Doom Eternal – 29€99 au lieu de 59€99

Dead Cells – 14€99 au lieu de 24€99

Gris – 6€79 au lieu de 16€99

Final Fantasy Crystal Chronicles – 11€99 au lieu de 29€99

Abzû – 9€99 au lieu de 19€99

Haven – 17€49 au lieu de 24€99

Darkest Dungeon : Ancestral Edition – 17€49 au lieu de 34€99

Indivisible – 7€49 au lieu de 29€99

Etc.

Il y a vraiment plein de belles promos, je vous invite a aller parcourir l’eShop avant le 27 juin.

Bon shopping !