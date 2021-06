Le jeu Tandem : A Tale of Shadows dévoile son duo de personnages intrépides

Paris, France, 16 juin 2021 — Le développeur Monochrome et l’éditeur Hatinh Interactive viennent de dévoiler une nouvelle bande-annonce concernant les personnages de l’étrange jeu de plateforme et d’énigmes Tandem: A Tale of Shadows, prévu sur PC, Switch, PlayStation 4 et Xbox One pour cette année. Le jeu nous emmène avec Emma, une fillette intelligente et déterminée, et Fenton, un ours en peluche excentrique aux traits humains. Nous suivrons leur enquête pour résoudre la disparition de Thomas Kane, le fils unique d’une célèbre famille de magiciens, tout en affrontant les dangers chimériques qui les attendent.

En dépit de son air naïf, Emma est pourtant une fillette très indépendante. Malgré son jeune âge, elle ne se laisse pas intimider quand le doute se fait sentir et elle sait apprendre de ses erreurs. À côté de l’air déterminé d’Emma, Fenton a presque l’air nonchalant. Il est pourtant très complémentaire pour cette jeune fille inarrêtable, et peut la réconforter lorsqu’elle commence à perdre espoir.

Emma et Fenton utiliseront leurs deux perspectives différentes pour résoudre des énigmes et échapper aux dangers terrifiants qui peuplent les cinq dimensions kaléidoscopiques inspirées par Jules Vernes, Conan Doyle et Tim Burton. Alterner astucieusement entre la vue aérienne d’Emma et le défilement horizontal de Fenton nous permettra de dévoiler de nouveaux indices concernant la disparition de Thomas, mais aussi les hallucinations qui assaillent leurs esprits.

Découvrez Emma et Fenton en détail avec la bande-annonce qui dévoile les personnages de Tandem: A Tale of Shadows