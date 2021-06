La sélection des promotions de la semaine sur l’eShop de la Nintendo Switch (US)

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

7 Billion Humans – $7.49 (prix de base: $14.99)

80’s Overdrive – $2.99 (prix de base: $9.99)

Abzu – $9.99 (prix de base: $19.99)

Aegis Defenders – $4.99 (prix de base: $19.99)

AER: Memories of Old – $1.99 (prix de base: $19.99)

Afterparty – $7.99 (prix de base: $19.99)

Agatha Knife – $4.79 (prix de base: $11.99)

Aggelos – $3.74 (prix de base: $14.99)

AI: The Somnium Files – $23.99 (prix de base: $59.99)

Alien: Isolation – $17.49 (prix de base: $34.99)

Alwa’s Awakening – $3.99 (prix de base: $9.99)

Amnesia: Collection – $5.99 (prix de base: $29.99)

Among the Sleep: Enhanced Edition – $6.99 (prix de base: $24.99)

Among Us – $3.50 (prix de base: $5.00)

Anthill – $3.99 (prix de base: $9.99)

Ape Out – $7.49 (prix de base: $14.99)

Aragami: Shadow Edition – $11.99 (prix de base: $29.99)

Arcade Classics Anniversary Collection – $4.99 (prix de base: $19.99)

Art of Balance – $6.29 (prix de base: $8.99)

Ashen – $13.99 (prix de base: $39.99)

A Short Hike – $5.99 (prix de base: $7.99)

Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

Assault Android Cactus+ – $7.99 (prix de base: $19.99)

Atomicrops – $7.49 (prix de base: $14.99)

Away: Journey to the Unexpected – $4.24 9was $16.99)

Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II: Enhanced Editions – $24.99 (prix de base: $49.99)

Banner Saga 1 – $4.99 (prix de base: $24.99)

Banner Saga 2 – $4.99 (prix de base: $24.99)

Banner Saga 3 – $8.74 (prix de base: $24.99)

Bastion – $2.99 (prix de base: $14.99)

Batman: The Enemy Within – $5.99 (prix de base: $14.99)

Batman: The Telltale Series – $5.99 (prix de base: $14.99)

Battle Chasers: Nightwar – $13.19 (prix de base: $39.99)

Best Friend Forever – $9.99 (prix de base: $19.99)

BioShock 2 Remastered – $7.99 (prix de base: $19.99)

BioShock: The Collection – $19.99 (prix de base: $49.99)

BioShock Infinite: The Complete Edition – $7.99 (prix de base: $19.99)

BioShock Remastered – $7.99 (prix de base: $19.99)

Bit.Trip Beat – $1.99 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Core – $1.99 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Fate – $1.99 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Flux – $1.99 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Runner – $1.99 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Void – $1.99 (prix de base: $4.99)

Blizzard Arcade Collection – $14.99 (prix de base: $19.99)

Bloodstained: Ritual of the Night – $27.99 (prix de base: $39.99)

Blossom Tales – $3.74 (prix de base: $14.99)

Blue Fire – $13.99 (prix de base: $19.99)

Borderlands: Game of the Year Edition – $11.99 (prix de base: $29.99)

Borderlands: The Handsome Collection – $15.99 (prix de base: $39.99)

Borderlands Legendary Collection – $19.99 (prix de base: $49.99)

Braveland Trilogy – $2.99 (prix de base: $14.99)

Broforce – $3.74 (prix de base: $14.99)

Brothers: A Tale of Two Sons – $10.49 (prix de base: $14.99)

Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back! – $25.99 (prix de base: $39.99)

Bug Fables – $16.24 (prix de base: $24.99)

Call of Juarez: Gunslinger – $9.99 (prix de base: $19.99)

Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base: $19.99)

Captain Tsubasa: Rise of New Champions – $29.99 (prix de base: $59.99)

Carrion – $13.39 (prix de base: $19.99)

Castlevania Anniversary Collection – $4.99 (prix de base: $19.99)

Catan – $9.99 (prix de base: $19.99)

Catherine: Full Body – $24.99 (prix de base: $49.99)

Cat Quest – $6.49 (prix de base: $12.99)

Cat Quest II – $8.24 (prix de base: $14.99)

Children of Morta – $10.99 (prix de base: $21.99)

Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy – $15.99 (prix de base: $39.99)

Cities: Skylines – Nintendo Switch Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

Citizens of Space – $4.49 (prix de base: $14.99)

City of Brass – $1.99 (prix de base: $19.99)

Civilization VI – $19.79 (prix de base: $59.99)

Collection of Mana – $19.99 (prix de base: $39.99)

Collection of SaGa Final Fantasy Legend – $17.99 (prix de base: $19.99)

Contra Anniversary Collection – $4.99 (prix de base: $19.99)

Cozy Grove – $13.46 (prix de base: $14.99)

Crash Bandicoot 4 – $29.99 (prix de base: $39.99)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – $19.99 (prix de base: $39.99)

Crash Team Racing Nitro-Fueled – $19.99 (prix de base: $39.99)

Crash Team Racing Nitro-Fueled – Nitros Oxide Edition – $29.99 (prix de base: $59.99)

Creature in the Well – $7.49 (prix de base: $14.99)

CrossCode – $13.99 (prix de base: $19.99)

Crossing Souls – $3.74 (prix de base: $14.99)

Cuphead – $14.99 (prix de base: $19.99)

Curse of the Dead Gods – $15.99 (prix de base: $19.99)

Cyber Shadow – $17.99 (prix de base: $19.99)

Dandara: Trials of Fear Edition – $5.24 (prix de base: $14.99)

Darkest Dungeon – $12.49 (prix de base: $24.99)

Darksiders Genesis – $19.99 (prix de base: $39.99)

Dead by Daylight – $14.99 (prix de base: $29.99)

Dead Cells – $14.99 (prix de base: $24.99)

Deadly Premonition 2 – $24.99 (prix de base: $49.99)

Deadly Premonition Origins – $14.99 (prix de base: $29.99)

Death Road to Canada – $7.49 (prix de base: $14.99)

Descenders – $12.49 (prix de base: $24.99)

Devil May Cry – $9.99 (prix de base: $19.99)

Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Devil May Cry 3 Special Edition – $11.99 (prix de base: $19.99)

Dex – $1.99 (prix de base: $19.99)

Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition – $19.99 (prix de base: $49.99)

Disc Room – $10.04 (prix de base: $14.99)

Divinity: Original Sin 2 – $34.99 (prix de base: $49.99)

Don’t Starve: Nintendo Switch Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Donut County – $3.89 (prix de base: $12.99)

Doom (1993) – $2.49 (prix de base: $4.99)

Doom – $29.99 (prix de base: $59.99)

Doom 3 – $4.99 (prix de base: $9.99)

Doom 64 – $2.49 (prix de base: $4.99)

Doom Eternal – $29.99 (prix de base: $59.99)

Doom II (Classic) – $2.49 (prix de base: $4.99)

Double Cross – $4.99 (prix de base: $19.99)

Downwell – $2.00 (prix de base: $2.99)

Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $14.99 (prix de base: $29.99)

Dragon’s Lair Trilogy – $9.99 (prix de base: $19.99)

Dragon Ball FighterZ – $9.59 (prix de base: $59.99)

Dragon Ball Xenoverse 2 – $7.99 (prix de base: $49.99)

Drawn to Life: Two Realms – $4.99 (prix de base: $9.99)

Dust: An Elysian Tail – $7.49 (prix de base: $14.99)

Earthlock – $5.98 (prix de base: $29.90)

EarthNight – $2.99 (prix de base: $14.99)

Electronic Super Joy – $1.99 (prix de base: $7.99)

Electronic Super Joy 2 – $2.99 (prix de base: $9.99)

Empire of Sin – $11.99 (prix de base: $39.99)

Enter the Gungeon – $7.49 (prix de base: $14.99)

Evergate – $6.99 (prix de base: $9.99)

Everhood – $10.49 (prix de base: $14.99)

Exit the Gungeon – $6.99 (prix de base: $9.99)

FAST RMX – $13.99 (prix de base: $19.99)

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – $11.99 (prix de base: $29.99)

Final Fantasy IX – $10.49 (prix de base: $20.99)

Final Fantasy VII – $7.99 (prix de base: $15.99)

Final Fantasy VIII Remastered – $9.99 (prix de base: $19.99)

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster – $24.99 (prix de base: $49.99)

Final Fantasy XII: The Zodiac Age – $24.99 (prix de base: $49.99)

Final Fantasy XV Pocket Edition HD – $11.99 (prix de base: $29.99)

Fire Emblem: Three Houses – $41.99 (prix de base: $59.99)

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – $19.49 (prix de base: $29.99)

Florence – $2.99 (prix de base: $5.99)

Football Manager 2021 Touch – $19.99 (prix de base: $39.99)

Framed Collection – $3.99 (prix de base: $9.99)

Furi – $4.99 (prix de base: $19.99)

Fuze 4 Nintendo Switch – $9.99 (prix de base: $19.99)

Gato Roboto – $3.99 (prix de base: $7.99)

Giana Sisters: Twisted Dreams – Owltimate Edition – $5.99 (prix de base: $29.99)

God Eater 3 – $14.99 (prix de base: $59.99)

Golf Story – $7.49 (prix de base: $14.99)

Gone Home – $3.74 (prix de base: $14.99)

GoNNER – $1.99 (prix de base: $9.99)

Gonner 2 – $9.09 (prix de base: $12.99)

Gorogoa – $4.49 (prix de base: $14.99)

Grandia HD Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

GRID Autosport – $19.99 (prix de base: $34.99)

Grindstone – $15.99 (prix de base: $19.99)

Grip – $7.19 (prix de base: $39.99)

Gris – $6.79 (prix de base: $16.99)

Gunman Clive HD Collection – $2.99 (prix de base: $4.99)

Hades – $17.49 (prix de base: $24.99)

Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix – $19.69 (prix de base: $39.39)

Haven – $17.49 (prix de base: $24.99)

Heave Ho – $4.99 (prix de base: $9.99)

Horace – $8.99 (prix de base: $14.99)

Horizon Chase Turbo – $4.99 (prix de base: $19.99)

Hotline Miami Collection – $6.24 (prix de base: $2.99)

Hover – $7.49 (prix de base: $24.99)

Human Resource Machine – $7.49 (prix de base: $14.99)

Huntdown – $11.99 (prix de base: $19.99)

Hypercharge: Unboxed – $13.99 (prix de base: $19.99)

Hypnospace Outlaw – $7.99 (prix de base: $19.99)

I Am Dead – $13.99 (prix de base: $19.99)

I Am Setsuna – $19.99 (prix de base: $39.99)

Iconoclasts – $7.99 (prix de base: $19.99)

If Found… – $8.70 (prix de base: $12.99)

Immortals Fenyx Rising – $29.99 (prix de base: $59.99)

Invisible, Inc. Nintendo Switch Edition – $13.99 (prix de base: $19.99)

Indivisible – $7.49 (prix de base: $29.99)

Inside – $4.99 (prix de base: $19.99)

Inversus Deluxe – $2.24 (prix de base: $14.99)

Ion Fury – $17.49 (prix de base: $24.99)

John Wick Hex – $9.99 (prix de base: $19.99)

Jotun: Valhalla Edition – $3.69 (prix de base: $14.99)

Journey to the Savage Planet – $11.99 (prix de base: $29.99)

Jump Force – $24.99 (prix de base: $49.99)

Jurassic World Evolution: Complete Edition – $32.99 (prix de base: $59.99)

Just Dance 2021 – $19.99 (prix de base: $49.99)

Katama Kami – $14.99 (prix de base: $29.99)

Katamari Damacy Reroll – $7.49 (prix de base: $29.99)

Katana Zero – $8.99 (prix de base: $14.99)

Keep Talking and Nobody Explodes – $8.99 (prix de base: $14.99)

Kentucky Route Zero: TV Edition – $14.99 (prix de base: $24.99)

Kingdom: New Lands – $2.99 (prix de base: $14.99)

Kingdom Hearts: Melody of Memory – $29.99 (prix de base: $59.99)

Kingdom Rush – $3.99 (prix de base: $9.99)

Kingdom Two Crowns – $11.99 (prix de base: $19.99)

L.A. Noire – $24.99 (prix de base: $49.99)

Lair of the Clockwork God – $5.99 (prix de base: $19.99)

Last Day of June – $9.99 (prix de base: $19.99)

Layton’s Mystery Journey – $27.99 (prix de base: $39.99)

LEGO City Undercover – $5.99 (prix de base: $29.99)

LEGO DC Super-Villains – $11.99 (prix de base: $59.99)

LEGO Harry Potter Collection – $9.99 (prix de base: $49.99)

LEGO Jurassic World – $9.99 (prix de base: $39.99)

LEGO Marvel Super Heroes 2 – $7.49 (prix de base: $29.99)

LEGO The Incredibles – $11.99 (prix de base: $59.99)

LEGO Worlds – $5.99 (prix de base: $29.99)

Light Fall – $3.74 (prix de base: $14.99)

Limbo – $1.99 (prix de base: $9.99)

Little Inferno – $7.49 (prix de base: $14.99)

Little Nightmares – $7.49 (prix de base: $29.99)

Little Nightmares II – $24.89 (prix de base: $29.99)

Lode Runner Legacy – $5.99 (prix de base: $11.99)

Lonely Mountains: Downhill – $11.99 (prix de base: $19.99)

Lost Sphear – $19.99 (prix de base: $49.99)

Lumines Remastered – $5.99 (prix de base: $14.99)

Machinarium – $4.49 (prix de base: $14.99)

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – $39.99 (prix de base: $59.99)

Mario + Rabbids Kingdom Battle – $9.99 (prix de base: $59.99)

Mario + Rabbids Kingdom Battle Gold Edition – $14.99 (prix de base: $79.99)

Mark of the Ninja: Remastered – $4.99 (prix de base: $19.99)

Mechstermination Force – $7.19 (prix de base: $11.99)

Mega Man 11 – $14.99 (prix de base: $29.99)

Mega Man Legacy Collection – $9.99 (prix de base: $14.99)

Mega Man Legacy Collection 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man X Legacy Collection – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man X Legacy Collection 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $19.79 (prix de base: $29.99)

Metro 2033 Redux – $8.74 (prix de base: $24.99)

Metro: Last Light Redux – $8.74 (prix de base: $24.99)

Mighty Switch Force! Collection – $9.99 (prix de base: $19.99)

Minit – $3.99 (prix de base: $9.99)

Minori – $12.99 (prix de base: $19.99)

MO:Astray – $7.49 (prix de base: $14.99)

Momodora: Reverie Under the Moonlight – $8.99 (prix de base: $14.99)

Monster Boy and the Cursed Kingdom – $15.99 (prix de base: $39.99)

Moonlighter – $7.49 (prix de base: $24.99)

Mortal Kombat 11 – $14.99 (prix de base: $49.99)

Mother Russia Bleeds – $3.74 (prix de base: $14.99)

Mr. Driller DrillLand – $11.99 (prix de base: $29.99)

MudRunner: American Wilds – $7.49 (prix de base: $29.99)

Murder by Numbers – $7.49 (prix de base: $14.99)

My Friend Pedro – $9.99 (prix de base: $19.99)

My Hero One’s Justice – $14.99 (prix de base: $59.99)

My Hero One’s Justice 2 – $23.99 (prix de base: $59.99)

NAIRI: Tower of Shirin – $1.99 (prix de base: $4.99)

Namco Museum – $8.99 (prix de base: $29.99)

Namco Museum Archives Vol 1 – $4.99 (prix de base: $19.99)

Namco Museum Archives Vol 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto – $24.99 (prix de base: $49.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy – $15.99 (prix de base: $39.99)

NBA 2K21 – $4.79 (prix de base: $59.99)

NBA 2K Playgrounds 2 – $7.49 (prix de base: $29.99)

Nekopara Vol. 3 – $5.99 (prix de base: $14.99)

Nekopara Vol. 4 – $11.99 (prix de base: $14.99)

Neo Cab – $3.99 (prix de base: $19.99)

Neversong – $7.49 (prix de base: $14.99)

Neverwinter Nights: Enhanced Edition – $24.99 (prix de base: $49.99)

New Super Lucky’s Tale – $20.99 (prix de base: $29.99)

Nexomon Extinction – $13.99 (prix de base: $19.99)

Ni no Kuni – $12.49 (prix de base: $49.99)

No Straight Roads – $26.79 (prix de base: $39.99)

Not Tonight: Take Back Control Edition – $2.49 (prix de base: $24.99)

Oceanhorn – $5.99 (prix de base: $14.99)

Oceanhorn 2 – $22.49 (prix de base: $29.99)

Octopath Traveler – $41.99 (prix de base: $59.99)

Oddworld: Munch’s Oddysee – $14.99 (prix de base: $29.99)

Oddworld: New ‘N’ Tasty – $14.99 (prix de base: $29.99)

Oddworld: Stranger’s Wrath – $14.99 (prix de base: $29.99)

Okami HD – $9.99 (prix de base: $19.99)

Olija – $10.04 (prix de base: $14.99)

One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe Edition – $7.99 (prix de base: $39.99)

One Piece: Pirate Warriors 4 – $23.99 (prix de base: $59.99)

Onimusha: Warlords – $7.99 (prix de base: $19.99)

Oninaki – $24.99 (prix de base: $49.99)

Ori and the Will of the Wisps – $14.99 (prix de base: $29.99)

Outlast 2 – $5.99 (prix de base: $29.99)

Outlast: Bundle of Terror – $4.99 (prix de base: $24.99)

Overwatch – $19.99 (prix de base: $39.99)

Overwatch: Legendary Edition – $19.99 (prix de base: $39.99)

Owlboy – $14.99 (prix de base: $24.99)

Oxenfree – $2.99 (prix de base: $9.99)

Pac-Man Championship Edition 2 Plus – $5.99 (prix de base: $19.99)

Paper Mario: The Origami King – $41.99 (prix de base: $59.99)

Paradise Killer – $13.99 (prix de base: $19.99)

Part Time UFO – $6.29 (prix de base: $8.99)

Pato Box – $2.99 (prix de base: $14.99)

PC Building Simulator – $7.99 (prix de base: $19.99)

Persona 5 Strikers – $38.99 (prix de base: $59.99)

PGA Tour 2K21 – $19.79 (prix de base: $59.99)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $19.99 (prix de base: $29.99)

Phogs! – $18.74 (prix de base: $24.99)

PictoQuest – $4.99 (prix de base: $9.99)

Pikmin 3 Deluxe – $41.99 (prix de base: $59.99)

Pikuniku – $3.89 (prix de base: $12.99)

Pinstripe – $3.74 (prix de base: $14.99)

PixelJunk Monsters 2 – $2.99 (prix de base: $14.99)

Planescape: Torment and Icewind Dale: Enhanced Editions – $24.99 (prix de base: $49.99)

Portal Knights – $7.99 (prix de base: $19.99)

Prison Architect: Nintendo Switch Edition – $7.49 (prix de base: $29.99)

Puyo Puyo Champions – $2.99 (prix de base: $9.99)

Puyo Puyo Tetris – $14.99 (prix de base: $19.99)

Puyo Puyo Tetris 2 – $19.99 (prix de base: $39.99)

Puzzle Quest: The Legend Returns – $7.49 (prix de base: $14.99)

Q.U.B.E. 2 – $14.99 (prix de base: $29.99)

Quarantime Circular – $2.99 (prix de base: $5.99)

R-Type Dimensions EX – $7.49 (prix de base: $14.99)

Radical Rabbit Stew – $3.99 (prix de base: $15.99)

Raiden V: Director’s Cut – $8.99 (prix de base: $29.99)

Raji: An Ancient Epic – 12.49 (prix de base: $24.99)

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered – $7.49 (prix de base: $29.99)

Remothered: Broken Porcelain – $14.99 (prix de base: $29.99)

Remothered: Tormented Fathers – $8.99 (prix de base: $29.99)

Reventure – $3.99 (prix de base: $7.99)

RICO – $7.99 (prix de base: $19.99)

Riptide GP: Renegade – $2.99 (prix de base: $9.99)

Riverbond – $4.99 (prix de base: $24.99)

River City Girls – $20.99 (prix de base: $29.99)

Road Redemption – $9.99 (prix de base: $19.99)

Robotics;Notes DaSH – $17.49 (prix de base: $34.99)

Robotics;Notes Elite – $17.49 (prix de base: $34.99)

Rogue Legacy – $4.49 (prix de base: $14.99)

Roki – $9.99 (prix de base: $19.99)

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition – $16.49 (prix de base: $29.99)

Romancing SaGa 2 – $9.99 (prix de base: $24.99)

Romancing SaGa 3 – $11.59 (prix de base: $28.99)

Ruiner – $4.99 (prix de base: $19.99)

SaGa Scarlet Grace: Ambitions – $11.99 (prix de base: $29.99)

Saints Row: The Third – The Full Package – $13.99 (prix de base: $39.99)

Saints Row IV: Re-Elected – $13.99 (prix de base: $39.99)

Sayonara Wild Hearts – $7.79 (prix de base: $12.99)

Scott Pilgrim vs. The World – The Game – $9.74 (prix de base: $14.99)

Screencheat: Unplugged – $2.20 (prix de base: $12.99)

Scribblenauts Mega Pack – $7.99 (prix de base: $39.99)

Sea of Solitude: The Director’s Cut – $9.99 (prix de base: $19.99)

SEGA Ages Alex Kidd in Miracle World – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Columns II: A Voyage Through Time – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Fantasy Zone – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages G-LOC Air Battle – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Gain Ground – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Herzog Zwei – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Ichidant-R – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Lightening Force: QUest for the Darkstar – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Out Run – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Phantasy Star – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Puyo Puyo – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Puyo Puyo 2 – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Shinobi – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Sonic the Hedgehog – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Sonic the Hedgehog 2 – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Space Harrier – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Thunder Force AC – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Virtua Racing – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Wonder Boy: Monster Land – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Genesis Classics – $14.99 (prix de base: $29.99)

Serious Sam Collection – $14.99 (prix de base: $29.99)

Shakedown: Hawaii – $7.99 (prix de base: $19.99)

Shantae: Half-Genie Hero – $14.99 (prix de base: $29.99)

Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition – $14.99 (prix de base: $29.99)

Shantae and the Pirate’s Curse – $9.99 (prix de base: $19.99)

Shantae and the Seven Sirens – $20.99 (prix de base: $29.99)

Shining Resonance Refrain – $9.99 (prix de base: $29.99)

Shinsekai: Into the Depths – $14.99 (prix de base: $19.99)

Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate – $15.99 (prix de base: $19.99)

Shovel Knight: King of Cards – $7.99 (prix de base: $9.99)

Shovel Knight: Shovel of Hope – $11.99 (prix de base: $14.99)

Shovel Knight: Specter of Torment – $7.99 (prix de base: $9.99)

Shovel Knight: Treasure Trove – $29.99 (prix de base: $39.99)

Shovel Knight Showdown – $7.99 (prix de base: $9.99)

Sine Mora EX – $5.99 (prix de base: $29.99)

Skullgirls 2nd Encore – $14.99 (prix de base: $24.99)

Slay the Spire – $12.49 (prix de base: $24.99)

Slender: The Arrival – $2.49 (prix de base: $9.99)

Slime-san – $4.79 (prix de base: $11.99)

Snack World: The Dungeon Crawl – Gold – $24.99 (prix de base: $49.99)

SNK Heroines: Tag Team Frenzy – $29.99 (prix de base: $49.99)

Sonic Forces – $9.99 (prix de base: $19.99)

Sonic Mania – $9.99 (prix de base: $19.99)

Space Invaders Forever – $19.49 (prix de base: $29.99)

Speed Dating for Ghosts – $2.09 (prix de base: $6.99)

Spelunker Party! – $14.99 (prix de base: $29.99)

Spiritfarer – $19.99 (prix de base: $29.99)

Spirit Hunter: Death Mark – $19.99 (prix de base: $49.99)

Spirit Hunter: NG – $24.99 (prix de base: $49.99)

Splasher – $3.74 (prix de base: $14.99)

SpongeBob: Krusty Cook-Off – $9.99 (prix de base: $29.99)

Spyro Reignited Trilogy – $19.99 (prix de base: $39.99)

Star Ocean First Departure R – $10.49 (prix de base: $24.99)

Star Renegades – $17.49 (prix de base: $24.99)

SteamWorld Dig – $2.49 (prix de base: $9.99)

SteamWorld Dig 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

SteamWorld Heist: Ultimate Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

SteamWorld Quest – $12.49 (prix de base: $24.99)

Steins;Gate 0 – $14.99 (prix de base: $29.99)

Steins;Gate: My Darling’s Embrace – $14.99 (prix de base: $29.99)

Steins;Gate Elite – $29.99 (prix de base: $59.99)

Stick It to the Man – $2.39 (prix de base: $11.99)

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – $39.99 (prix de base: $49.99)

Street Fighter 30th Anniversary Collection – $14.99 (prix de base: $29.99)

Strife: Veteran Edition – $4.99 (prix de base: $9.99)

Sundered: Eldrich Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Super Bomberman R – $9.99 (prix de base: $39.99)

Superbrothers: Sword & Sworcery EP – $5.99 (prix de base: $9.99)

Super Daryl Deluxe – $4.99 (prix de base: $19.99)

Super Dragon Ball Heroes: World Mission – $8.99 (prix de base: $59.99)

Superhot – $12.49 (prix de base: $24.99)

Superliminal – $11.99 (prix de base: $19.99)

Super Meat Boy – $5.99 (prix de base: $14.99)

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – $17.99 (prix de base: $29.99)

Super Punch Patrol – $2.99 (prix de base: $4.99)

Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition – $14.99 (prix de base: $59.99)

Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition – $7.49 (prix de base: $49.99)

Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – $9.99 (prix de base: $49.99)

Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack – $29.99 (prix de base: $49.99)

Tales from the Borderlands – $19.99 (prix de base: $24.99)

Tales of Vesperia: Definitive Edition – $12.49 (prix de base: $49.99)

Tangle Tower – $11.99 (prix de base: $19.99)

Team Sonic Racing – $14.99 (prix de base: $29.99)

Telling Lies – $8.99 (prix de base: $19.99)

Teslagrad – $8.99 (prix de base: $14.99)

The Adventure Pals – $7.49 (prix de base: $14.99)

The Elder Scrolls V: Skyrim – $29.99 (prix de base: $59.99)

The Gardens Between – $4.59 (prix de base: $19.99)

The Jackbox Party Pack 3 – $14.99 (prix de base: $24.99)

The Jackbox Party Pack 5 – $17.99 (prix de base: $29.99)

The Last Campfire – $7.49 (prix de base: $14.99)

The LEGO Movie 2 Videogame – $7.99 (prix de base: $39.99)

The Messenger – $9.99 (prix de base: $19.99)

The Next Penelope – $2.07 9Was $12.99)

The Outer Worlds – $23.99 (prix de base: $59.99)

The Red Lantern – $14.99 (prix de base: $24.99)

The Sinking City – $12.49 (prix de base: $49.99)

The Spectrum Retreat – $6.49 (prix de base: $12.99)

The Swords of Ditto: Mormo’s Curse – $7.49 (prix de base: $14.99)

The Talos Principle: Deluxe Edition – $7.49 (prix de base: $29.99)

The Touryst – $13.99 (prix de base: $19.99)

The Walking Dead: A New Frontier – $8.99 (prix de base: $14.99)

The Walking Dead: Season Two – $8.99 (prix de base: $14.99)

The Walking Dead: The Complete First Season – $8.99 (prix de base: $14.99)

The Walking Dead: The Final Season – Season Pass – $11.99 (prix de base: $19.99)

The Witcher 3 – $35.99 (prix de base: $59.99)

The Witcher 3: Wild Hunt – $23.99 (prix de base: $39.99)

The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition – $35.99 (prix de base: $59.99)

The Wonderful 101: Remastered – $27.19 (prix de base: $39.99)

This War of Mine: Complete Edition – $3.99 (prix de base: $39.99)

Thomas Was Alone – $4.99 (prix de base: $9.99)

Thronebreaker: The Witcher Tales – $9.99 (prix de base: $19.99)

Thumper – $5.99 (prix de base: $19.99)

Titan Quest – $13.19 (prix de base: $39.99)

ToeJam & Earl: Back in the Groove! – $3.74 (prix de base: $14.99)

Tools Up! – $3.99 (prix de base: $19.99)

To the Moon – $8.39 (prix de base: $11.99)

Transformers: Battlegrounds – $19.99 (prix de base: $39.99)

Transistor – $3.99 (prix de base: $19.99)

Travis Strikes Again: No More Heroes – $14.99 (prix de base: $29.99)

Trials of Mana – $24.99 (prix de base: $49.99)

Tricky Towers – $6.74 (prix de base: $14.99)

Trine 2: Complete Story – $4.24 (prix de base: $16.99)

Trine 3: The Artifacts of Power – $4.99 (prix de base: $19.99)

Trine: Ultimate Collection – $14.99 (prix de base: $49.99)

Trine Enchanted Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

Trover Saves the Universe – $14.99 (prix de base: $29.99)

TumbleSeed – $4.94 (prix de base: $14.99)

Tumblestone – $1.99 (prix de base: $14.99)

Turok – $9.99 (prix de base: $19.99)

Turok 2: Seeds of Evil – $9.99 (prix de base: $19.99)

Turrican Flashback – $19.99 (prix de base: $29.99)

Ty the Tasmanian Tiger – $19.49 (prix de base: $29.99)

Ty the Tasmanian Tiger 2 – $25.00 (prix de base: $29.99)

Umihara Kawase BaZooKa! – $14.99 (prix de base: $29.99)

Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] – $19.99 (prix de base: $39.99)

Unruly Heroes – $7.99 (prix de base: $19.99)

VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action – $9.99 (prix de base: $14.99)

Valkyria Chronicles – $9.99 (prix de base: $19.99)

Valkyria Chronicles 4 – $14.99 (prix de base: $29.99)

Vampyr – $17.49 (prix de base: $49.99)

Vitamin Connection – $13.99 (prix de base: $19.99)

Volta-X – $9.99 (prix de base: $19.99)

West of Loathing – $6.93 (prix de base: $11.00)

What Remains of Edith Finch – $7.99 (prix de base: $19.99)

What the Golf? – $13.99 (prix de base: $19.99)

When the Past was Around – $5.94 (prix de base: $8.49)

Where the Water Tastes Like Wine – $4.99 (prix de base: $19.99)

Witcheye – $2.49 (prix de base: $4.99)

Wolfenstein: Youngblood – $14.99 (prix de base: $29.99)

Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition – $13.19 (prix de base: $39.99)

Wolfenstein II: The New Colossus – $29.99 (prix de base: $59.99)

World of Final Fantasy Maxima – $15.99 (prix de base: $39.99)

World of Goo – $7.49 (prix de base: $14.99)

World to the West – $12.99 (prix de base: $19.99)

XCOM 2 Collection – $14.99 (prix de base: $49.99)

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – $41.99 (prix de base: $59.99)

Yono and the Celestial Elephants – $4.99 (prix de base: $19.99)

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution – $15.99 (prix de base: $39.99)

Yu-No – $19.99 (prix de base: $49.99)

Yuppie Psycho: Executive Edition – $8.33 (prix de base: $16.66)

Zelda: Breath of the Wild – $41.99 (prix de base: $59.99)

Zoids Wild: Blast Unleashed – $15.99 (prix de base: $39.99)