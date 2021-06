Nintendo soutiendra financièrement Forever Entertainment

The House of the Dead: Remake

C’est en tout cas ce qui est annoncé par la société. En effet, un accord a été passé avec Nintendo, et la firme du plombier devrait participer financièrement au lancement de certains jeux prévus sur Nintendo Switch.

Les détails de cet accord ont été partagés aujourd’hui sur le site bankier.pl. Il y est indiqué que Forever Entertainement devrait bénéficier d’un soutien financier significatif de la part de Nintendo, pour la sortie de certains titres sur Nintendo Switch. Les dates de sortie relatives à ces jeux feront l’objet de rapports ultérieurs.

Forever Entertainement a bossé sur pas mal de titres sur Nintendo Switch, notamment Violett, Thief Simulator, Green Hell, le remake de Panzer Dragoon et bientôt les épisodes 1 et 2 de The House Of The Dead… !

Le deal doit certainement concerner House Of The Dead 1 et 2 et sans doute d’autres titres (ou remakes) dont nous devrions bientôt avoir des informations…