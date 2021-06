Trove arrive sur Nintendo Switch aujourd’hui !

Le Voxel-MMO populaire et gratuit est désormais disponible sur la console portable de Nintendo.

Hambourg, 23 juin, 2021 – Le groupe gamigo est ravi d’annoncer la sortie de leur aventure en ligne cubique sur Nintendo Switch, disponible dès aujourd’hui à partir de 17h dans le Nintendo eShop ! Comptant déjà plus de 28 millions de fans sur PC, PlayStation et Xbox, les nouveaux Troviens comme les joueurs chevronnés peuvent désormais profiter de leur jeu préféré de manière inédite, et même en déplacement.

Dans un mélange harmonieux d’aventure, de construction de monde et de combats exaltants, les joueurs peuvent explorer un jeu rempli de défis et de nouveaux amis à rencontrer. Chacune des 17 classes* de Trove est aussi unique qu’excentrique. Trove ne ressemble à aucun autre jeu sur le marché : il est en constante évolution et continuellement façonné par sa communauté. Et cela est à prendre au pied de la lettre : Les joueurs peuvent construire leurs propres armes, objets, donjons et bien plus encore, à la fois pour en profiter dans leur propre univers de jeu, mais aussi en les soumettant à l’équipe de Trove pour avoir une chance d’être ajoutés au jeu : À ce jour, plus de 5 000 créations de joueurs ont été ajoutées à Trove pour que tous les joueurs puissent en profiter.

Trove est un jeu qui s’adapte facilement à tous les styles de jeu. Que vous souhaitiez simplement explorer la grande variété de niveaux de surface des innombrables mondes de jeu, ou plonger dans les donjons sombres, combattre des ennemis, fabriquer des objets ou simplement passer un bon moment avec vos amis, Trove a quelque chose à offrir à chacun.

Le jeu reçoit régulièrement de nombreuses mises à jour et de nouveaux contenus, dont, plus récemment, la nouvelle classe Bardes, ainsi que l’extension Delves qui apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités au titre à succès.

Trove est fier de sa communauté dévouée et de son contenu piloté par les joueurs. Le MMO offre un univers de jeu dynamique qui favorise une créativité sans fin, et la Nintendo Switch est la plateforme idéale pour porter le jeu ainsi que ses fans à un niveau ultime.

gamigo continuera à fournir des mises à jour régulières de la version Switch. Vous trouverez de plus amples informations sur Trove sur son site officiel.