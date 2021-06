La démo gratuite de NEO: The World Ends With You sera disponible demain sur PS4 et Nintendo Switch

NEO: The World Ends With You

Commencez votre aventure sur PlayStation®4 et Nintendo Switch avant la sortie du jeu le 27 juillet

PARIS, le 24 juin 2021 – SQUARE ENIX® a annoncé aujourd’hui qu’une démo jouable gratuite de l’action-RPG NEO: The World Ends with You sera disponible dès demain sur le PlayStation®Store et sur le Nintendo eShop. Les joueurs seront plongés dans les rues animées de Shibuya dans cette suite tant attendue du RPG culte The World Ends With You. Ils y suivront le protagoniste, Rindo, alors qu’il tente de survivre et de découvrir les mystères du macabre « Jeu des Reapers », un combat pour la survie auquel il a été forcé de prendre part.

SQUARE ENIX a par ailleurs dévoilé la bande-annonce finale de NEO: The World Ends with You, qui offre un meilleur aperçu du quartier de Shibuya en style BD rempli de boutiques et de restaurants, des personnages truculents du jeu et des dangers que Rindo et les Wicked Twisters devront affronter en jouant au Jeu des Reapers.

Dans la démo, les joueurs découvriront les deux premiers jours du Jeu des Reapers et feront la connaissance du protagoniste, Rindo, de son ami Fret et de nombreux autres personnages mémorables. Ils pourront participer à des missions, commencer à collectionner des badges conférant divers psychs et goûter aux combats frénétiques du jeu contre les mystérieux Échos en utilisant différents psychs en fonction de leur style de jeu. La progression dans la campagne pourra être transférée vers le jeu complet pour les personnes qui achèteront NEO: The World Ends with You sur la même plateforme.

NEO: The World Ends With You sera disponible le 27 juillet 2021 sur PlayStation®4 et Nintendo Switch™. Une version du jeu pour PC sera disponible cet été sur l’Epic Games Store. Les éditions physiques et numériques de NEO: The World Ends with You sont disponibles en précommande sur certaines plateformes. De plus amples détails sur les points de vente sont disponibles ici : https://www.theworldendswithyou.com.