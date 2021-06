Les héros de Naheulbeuk à l’assaut de la Nintendo Switch

Le fameux RPG comique est aujourd’hui disponible sur PS4, Xbox One et Switch

Le 24 juin, Montpellier, France, Les développeurs du studio Artefacts et l’éditeur Dear Villagers (ScourgeBringer, Recompile) sortent aujourd’hui leur RPG tactique Le Donjon de Naheulbeuk en version console sous le nom de “Chicken Edition” incluant aussi le nouveau DLC sorti le mois dernier. Le jeu sera disponible sur PS4, Xbox One, et Switch en version digitale au prix de 44,99€ mais aussi une version physique en édition limitée sur PS4 et Switch.

Déjà disponible sur PC via Steam, Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre est un RPG tactique au tour par tour bourré de charme, d’humour et de désordre ! Guidez cette compagnie d’héros inattendus à la découverte du Donjon et partez pour une aventure épique combinant plaisir, créativité et chaos. Embarquez pour une campagne différente de tout ce que vous avez joué auparavant.

“Nous avions beaucoup d’espoir pour Naheulbeuk, mais la réaction des fans a surpassé nos espérances !” a déclaré Guillaume Jamet, responsable d’édition chez Dear Villagers. “Nous travaillons encore sur deux nouveaux DLC qui sortiront prochainement… Restez connectés !”

L’univers de Naheulbeuk est issu une création originale de l’auteur français John Lang. Il s’agissait à l’origine d’une saga audio très populaire parodiant les jeux de rôle et maintenant transformée en jeu vidéo !

Commandez dès à présent votre version console en digitale sur les stores Switch, Xbox et Playstation !