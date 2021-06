Les éditions physiques de Ghostrunner débarquent sur Nintendo Switch

Paris, France — Le 25 juin 2021 — Les éditeurs All In! Games et 505 Games et les développeurs One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks™ sont heureux d’annoncer ce jour, la sortie sur Nintendo Switch de l’édition physique du jeu d’action parkour cyberpunk à la première personne Ghostrunner.

Vivez l’expérience ultime du ninja cybernétique sur console portable. Partez à l’assaut du dernier bastion d’une humanité en voie d’extinction et percez les secrets qui se cachent derrière son système implacable de castes. Gravissez cette superstructure dystopique, déchainez une véritable tempête d’acier à l’aide de votre katana ultra tranchant, fendez des légions de sbires cyborgs et matez un terrible souverain. Courez sur les murs, usez de votre grappin pour franchir des gouffres infinis et défiez la mort avec des réflexes aiguisés.

Cette nouvelle édition physique comprend tous les updates de Ghostrunner lancées à ce jour, y compris le challengeant mode Kill Run (course contre la montre) et le mode Photo, grâce auquel les joueurs peuvent immortaliser leurs performances les plus marquantes et obtenir l’angle parfait pour apprécier pleinement l’univers cyberpunk saisissant du titre de One More Level. Le mode Wave, inspiré du roguelike, ainsi qu’un mode Assistance rendant le jeu plus accessible, sortiront sur Nintendo Switch via une mise à jour gratuite courant de l’été.

Ghostrunner sortira en versions physique et digitale sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S le mardi 28 septembre et sera vendu au prix public conseillé de 29.99€. Cet upgrade sera gratuit pour tous les joueurs qui possèdent une version PS4 ou Xbox One. Les précommandes des éditions physiques pour PlayStation 5 et Xbox Series X|S seront bientôt ouvertes.

Ghostrunner est disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Amazon Luna et PC sur les plateformes Steam, l’Epic Games Store et GOG.