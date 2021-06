La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Silver Case 2425, Sky: Children of the Light, Bustafellows, etc.)

Les eShop Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

The Silver Case 2425 – 9.0GB

Foodtruck Arena – 3.7GB

Sky: Children of the Light – 2.5GB

Aery – Calm Mind – 2.2GB

Bustafellows – 1.9GB

Indigo 7 Quest for love – 1.9GB

Monument – 1.9GB

Kirakira Stars Idol Project Reika – 1.5GB

Crash Drive 3 – 1.4GB

Witch Spring 3 Re:Fine – 1.3GB

Discolored – 969MB

Macrotis: A Mother’s Journey – 920MB

Onirike – 907MB

Clone Drone in the Danger Zone – 881MB

Lambs on the Road: The Beginning – 721MB

Our Battle Has Just Begun! Episode 1 – 630MB

Aria Chronicle – 432MB

Fates of Ort – 313MB

Path: Through the Forest – 320MB

Best Day Ever – 318MB

Sports Pinball Bundle – 266MB

Hope’s Farm – 251MB

Kickerinho World – 238MB

Alphadia Genesis 2 – 186MB

Mighty Aphid – 155MB

Super Destronaut DX-2 – 139MB

Connect Bricks – 136MB

Dark Fantasy: Jigsaw Puzzle – 128MB

Snake It ‘Til You Make It – 84MB

Infinite Golf 2 – 79MB

Wizodd – 65MB

Mina & Michi – 40MB