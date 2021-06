Pokémon GO : 4 activités à faire en famille au cours de l’été

Paris, le 24 juin 2021 – Alors que la fin de l’année scolaire approche et que les enfants vont finir l’école, il va falloir les occuper tout l’été. De balades en visites, les parents peuvent se servir de Pokémon GO pour rendre les sorties de l’été et les vacances plus interactives et transformer chacune d’entre elles en aventure pour les plus jeunes.

Cinq ans après son lancement en France, Pokémon GO est aujourd’hui une manière amusante de transformer les sorties familiales pour en faire à la fois des opportunités de marcher et d’apprendre en s’amusant avec les enfants.

Selon une étude Statista pour The Pokémon Company, près d’un joueur français sur cinq (19%) considère Pokémon GO comme un bon compagnon pour des sorties en famille. Également, 10% des Français préfèrent jouer aux jeux mobiles avec leur famille, et c’est la deuxième préférence de plus d’un Français sur trois (35%).

Faire de la sortie au musée une aventure ludique et interactive

La sortie au musée avec les enfants peut parfois relever d’un vrai défi d’arène pour les parents qui doivent canaliser les enfants pendant toute la visite. Pour les parents, en utilisant Pokémon GO, grâce à son outil de réalité augmenté RA+ qui intègre le jeu dans le monde réel via la caméra du téléphone, servira d’outil interactif, gratuit qui permettra d’attirer l’attention des enfants vers les œuvres et de pouvoir créer un moment propice pour une sortie éducative, amusante et pleine de rebondissement, toujours dans le respect des œuvres et du lieu.

Balade en forêt : une aventure Pokémon plus vraie que nature

Que vous soyez en région parisienne ou aux quatre coins de la France, le pays regorge de bois et forêts parcourus de sentiers de marche et d’opportunités de s’évader en pleine nature. Tel un groupe de dresseurs, toute la famille peut s’approprier Pokémon GO pour faire d’une simple balade en forêt une aventure Pokémon à part entière où les enfants pourront capturer des Pokémon, faire de l’exercice et vivre une aventure aussi vraie que nature.

Redécouvrir sa ville en famille

En ville, où que l’on soit, il y a toujours des lieux secrets à découvrir, des impasses arborées et des petits jardins publics cachés au milieu de quelques immeubles. Proposez une aventure urbaine hors du commun avec vos enfants à la découverte de ces lieux bien cachés de notre quotidien. Ces jardins extraordinaires et ces petites rues raviront petits et grands et regorgent sans doute de Pokémon à attraper.

Participez au GO Fest 2021 en famille

Pour célébrer les 25 ans de Pokémon et le cinquième anniversaire de Pokémon GO, le GO Fest 2021 se déroulera les 17 et 18 juillet. Avec un tarif réduit, c’est le meilleur moment pour participer à cet événement annuel en famille. Etalé sur deux jours, l’événement sera un festival de captures et de raids pour toute la famille, avec de nombreux contenus exclusifs à l’événement. Cette année, les tickets pour participer à l’événement complet sont à 5,49€ seulement. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le programme de l’événement ici.