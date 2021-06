SQUARE ENIX célèbre les 30 ans de la franchise culte Mana

La version mobile du RPG acclamé par la critique Trials of Mana et le tout nouveau titre mobile Echoes of Mana ont été révélés lors d’un livestream spécial

Paris, le 28 juin 2021 – A l’occasion du 30e anniversaire de la série Mana, SQUARE ENIX® a partagé de nouvelles annonces lors du livestream de célébration diffusé en direct depuis le Japon. Parmi ces annonces, les fans ont pu découvrir la date de sortie de la version mobile de Trials of Mana™, prévue pour le 15 juillet, et l’annonce d’Echoes of Mana, une toute nouvelle aventure free-to-play à venir sur les appareils mobiles.

Trials of Mana

Le remake en 3D du jeu culte qui s’est vendu à plus d’un million d’unités à travers le monde, aux formats physiques et numériques, sera disponible sur les appareils iOS et Android le 15 juillet 2021. Les fans peuvent dès à présent se préinscrire via l’App Store et Google Play.

La version mobile du titre possède plusieurs fonctionnalités uniques, notamment des commandes tactiles remaniées, des paramètres graphiques personnalisables et la possibilité de sauvegarde dans le cloud. Les joueurs peuvent également recevoir deux précieuses pièces d’équipement dès le début de leur aventure pour les aider à se lancer dans leur quête : le Rabite Adornment, qui augmente la quantité d’expérience acquise au combat jusqu’au niveau 17, et le Silktail Adornment, qui augmente la quantité de pièces d’or gagnées au combat jusqu’au niveau 17.

Initialement publié au Japon en 1995 sous le titre de Seiken Densetsu 3, Trials of Mana est un remake intégral en haute définition du troisième opus de la franchise Mana. Le jeu entraîne les joueurs dans une aventure inoubliable remplie d’expériences palpitantes, de héros et d’antagonistes mémorables. Les joueurs découvriront différentes expériences de jeu en composant une équipe de trois personnages parmi les six proposés. Ils se lanceront dans l’aventure de leur vie au cours de laquelle ils amélioreront les classes de leurs personnages pour leur donner de nouvelles formes plus puissantes, apprendront plus de trois cents compétences et découvriront un monde regorgeant de secrets et de mystères à explorer. Le système de combat dynamique propre à la série mettra les joueurs à l’épreuve alors qu’ils tenteront d’échapper à leurs ennemis en déclenchant d’impressionnantes attaques aériennes et divers combos. Le jeu a été plébiscité lors de sa sortie sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et Steam, notamment pour son gameplay accessible, son ambiance digne des RPG traditionnels et ses visuels magnifiques.

Echoes of Mana

Conçu et développé par WFS, Inc., Echoes of Mana est un nouveau Action-RPG free-to-play prévu sur les appareils mobiles du monde entier pour 2022. Echoes of Mana proposera une histoire originale liée à la fois aux nouveaux personnages et aux héros populaire de la série Mana. Les joueurs pourront retrouver le gameplay dynamique propre à la série, et se battre avec leur amis grâce à un mode multijoueur. Le site officiel de ce nouveau titre pour mobile est déjà en ligne ici : Echoesofmana.com

Echoes of Mana sera disponible en téléchargement gratuit avec achats intégrés sur les appareils mobiles. Le jeu proposera des textes en français, anglais, allemand, japonais, chinois traditionnel et coréen.