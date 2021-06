Sky: Children of the Light est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch

Sky: Children of the Light

La version Nintendo Switch™ bénéficiera d’un tout nouveau “Starter Pack” et sera cross plateforme

Santa Monica, CA – 29 juin 2021 – thatgamecompany, le studio à l’origine des jeux acclamés par la critique Journey et Flower, a annoncé aujourd’hui que Sky: Children of the Light est désormais disponible sur Nintendo Switch™ en Europe.”Sky” sera free-to-play sur Nintendo Switch™ et proposera la fonctionnalité du cross-play afin que les fans puissent découvrir cette expérience aussi bien sur mobiles que sur consoles. Le portage Nintendo Switch™ comprendra un arc d’histoire principale gratuit et offrira à huit joueurs la possibilité d’explorer et de jouer en ensemble à tout moment.

Lancé à l’origine en juillet 2019 sur iOS et en avril 2020 sur Android, les joueurs arrivent dans “Sky” en tant qu’enfant de lumière afin de percer les mystères du royaume désolé, et ramener les étoiles déchues dans leurs constellations. Les joueurs peuvent explorer sept royaumes oniriques avec des amis partageant les mêmes idées, où ils peuvent voler, se tenir la main et collaborer ensemble à travers le monde. Avec la compassion, l’amitié et l’altruisme comme éléments centraux de “Sky”, l’expérience innovante du jeu a attiré à la fois les éloges de la critique et des récompenses. Depuis ses débuts, le jeu a été récompensé par le prix Apple’s 2019 iPhone Game of the Year et le Apple’s 2020 Design Award, ainsi que par des prix aux SXSW Awards 2020, aux Game Developers Choice Awards 2020, aux Webby Awards 2020 et 2021, aux meilleurs jeux indépendants de l’année 2020 du Google Play Store, ainsi que par d’autres prix.

Pour célébrer sa sortie, les joueurs Nintendo Switch™ pourront acheter un nouveau Starter Pack, qui comprend deux nouvelles capes, une flûte en forme de vaisseau, une nouvelle coiffure, 75 bougies et une surprise supplémentaire pour 30€. De plus, les joueurs peuvent se réjouir de la toute première collaboration entre “Sky” et le personnage internationalement apprécié du Petit Prince, tiré du roman français pour enfants et de la franchise transgénérationnelle créés par Antoine de Saint-Exupéry. Une toute nouvelle zone magnifiquement conçue, le “Désert des étoiles“, a été ajoutée pour mettre en scène le tout nouveau scénario. La nouvelle saison sera lancée le 6 juillet 2021. De plus amples informations sur cette collaboration seront bientôt disponibles.

Les joueurs vétérans de “Sky” sur iOS et Android pourront utiliser leur compte mobile pour jouer sur la Nintendo Switch™ en reliant leur compte “Sky” et leur compte Nintendo sur leur appareil mobile. Pour plus d’informations sur le cross-play, l’équipe a publié un blog d’instruction pour être prêt pour le grand jour.

Depuis le lancement de “Sky” sur iOS et Android, thatgamecompany a publié neuf saisons d’aventures avec de nombreux personnages, des fonctionnalités de gameplay et des événements narratifs qui ont étendu le monde de “Sky”.

Sky: Children of the Light est disponible en téléchargement sur le Nintendo eShop pour Nintendo Switch™, sur l’App Store pour les appareils Apple compatibles ainsi que sur Google Play pour les appareils Android.