Pokémon Go: Célébrons la redécouverte du monde avec les dresseuses et dresseurs en France

Dresseurs,

Depuis cinq ans, Pokémon GO est un jeu révolutionnaire qui a donné vie à l’univers de Pokémon dans votre quartier et ce, peu importe votre lieu de résidence. Aujourd’hui, nous sommes heureux de lancer une publicité spéciale qui met à l’honneur la découverte de la France. « La découverte est partout » ! Redécouvrez sans tarder le monde de Pokémon GO avec vos amis et en famille ! Explorez le monde avec eux !

Afin d’encourager cet événement, des bonus exclusifs seront disponibles dans le jeu pour les dresseuses et dresseurs de France. Du 2 juillet au 8 août, les joueuses et joueurs de France pourront découvrir les bonus suivants :

Un nouveau type de montgolfière vous apportera des cadeaux sponsorisés

Un lot d’objets gratuit attend les Dresseurs dans la boutique

En plus de ces bonus, une véritable montgolfière fera son apparition dans certaines villes de France la première quinzaine de juillet.

Vous avez toujours rêvé de faire un tour en montgolfière ? Nous avons ce qu’il vous faut ! Avec ce tutoriel, vous allez pouvoir construire une montgolfière en papier!

Merci de faire partie de la communauté Pokémon GO !

—L’équipe Pokémon GO