Red Wings : Aces of the Sky – Baron Edition est désormais disponible

Red Wings: Aces of the Sky

Envolez-vous avec le Baron Rouge !

Paris, le 2 juillet 2021 – Microids Distribution France et Meridiem Games ont le plaisir de vous annoncer la sortie de l’édition physique de Red Wings : Aces of the Sky – Baron Edition, désormais disponible sur Nintendo Switch et PlayStation 4.

Ce jeu de combats aériens se déroulant lors de la Première Guerre Mondiale propose dans son édition physique un boîtier collector, un art book contenant de nombreuses illustrations ainsi qu’un poster exclusif.

Red Wings : Aces of the Sky est un jeu de combats aériens à la troisième personne qui se déroule lors de la Première Guerre mondiale. Expérimentez cette révolution aérienne lorsque le courage des pilotes se mêle à la folie et où les enjeux n’ont jamais été aussi grands.

Pilotez des avions de guerre légendaires de la Première Guerre mondiale et engagez-vous dans des combats aériens palpitants dans un style artistique révolutionnaire. Affrontez des adversaires redoutables, assistez à l’ascension et à la chute du légendaire Baron Rouge et trompez la mort sur le chemin de la victoire.

Principales caractéristiques :

Appropriez-vous les cieux – accompagnez le légendaire Baron Rouge dans une histoire passionnante qui se déroule lors de la Première Guerre Mondiale

– accompagnez le légendaire Baron Rouge dans une histoire passionnante qui se déroule lors de la Première Guerre Mondiale Coopération locale – volez en solo ou avec un partenaire de haut niveau

– volez en solo ou avec un partenaire de haut niveau Un style de jeu inédit – Embarquez dans un mélange unique d’événements historiques et d’aventures délirantes, racontés dans le plus pur style de la bande dessinée

Embarquez dans un mélange unique d’événements historiques et d’aventures délirantes, racontés dans le plus pur style de la bande dessinée Volez toujours plus haut – utilisez vos capacités spéciales pour faire tomber vos adversaires et développez votre visée mortelle de pilote avec des skill points.

– utilisez vos capacités spéciales pour faire tomber vos adversaires et développez votre visée mortelle de pilote avec des skill points. Choisissez votre avion de guerre – Faites votre choix parmi plus d’une dizaine d’avions de guerre historiques issus des camps de la Triple-Entente ou de la Triplice.

Red Wings : Aces of the Sky – Baron Edition est désormais disponible sur Nintendo Switch et PlayStation 4.