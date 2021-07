Un gros plein d’images pour Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Avec les annonces d’hier, Capcom a fourni de nombreuses nouvelles images de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin qui arrive le 9 juillet sur Nintendo Switch.

Rappel des annonces:

La feuille de route des ajouts post-lancement a été détaillée, promettant d’enrichir encore l’aventure principale prévue le 9 juillet 2021 sur Nintendo Switch.

En plus de la première mise à jour proposant le Chumsky de Monster Hunter Rise en tant que Monstie dans Monster Hunter Stories 2 dès le 15 juillet, cinq mises à jour gratuites supplémentaires sont prévues jusqu’en octobre 2021.

La seconde mise à jour du titre est annoncée pour le 5 août et introduira le Dragon Ancien doré Kulve Taroth dans une nouvelle quête coopérative pour les Monster Riders. Si la Kulve Taroth ne sera pas disponible en tant que Monstie, les matériaux récoltés dans cette quête seront précieux pour fabriquer de puissants équipements inédits. Cette mise à jour introduira également le Glavenus Lame-Chaos et l’Astalos Prince-orage comme Monsties additionnels.

La troisième mise à jour arrivera début septembre, et proposera le Mizutsune Perce-âme, le Gammoth Givre-ancien, et le Kirin Oroshi comme nouveaux Monsties !

Fin septembre, la quatrième mise à jour ajoutera les Monsties Rathalos Roi-enfer et Tigrex Magma. Dans le cadre de cette mise à jour, la Kulve Taroth reviendra dans une nouvelle quête coopérative de difficulté supérieure qui offrira aux Monster Riders de plus intéressantes récompenses encore.

En octobre, le Rathalos d’argent et la Rathian d’or arriveront dans le cadre de la 5e mise à jour, qui annonce également l’arrivée d’un mystérieux monstre spécial, disponible dans une quête coopérative particulièrement ardue avec la promesse de matériaux indispensables pour fabriquer certains équipements incroyablement puissants.

Tsujimoto-san et Oguro-san ont livré un aperçu détaillé des nombreuses façons dont les joueurs pourront collaborer lors d’expéditions en coopération, notamment l’exploration, l’élaboration de stratégies de combat, la découverte de repaires de monstres, la sélection d’œufs et l’éclosion de nouveaux Monsties uniques. Ils ont aussi partagé un aperçu des coulisses de la création du premier Monster Hunter Stories™, de ce qu’ils ont voulu accomplir avec cette suite, et de leurs inspirations pour le design des nouveaux personnages de Stories 2 et de ceux qui font leur retour dans ce titre.

Les joueurs les plus impatients peuvent dès maintenant profiter d’une démo jouable gratuite sur Nintendo Switch. Les sauvegardes de cette démo pourront être transférées vers le jeu complet pour continuer directement l’aventure là où se terminait la démo. De plus, les joueurs Nintendo Switch possédant des données de sauvegarde de la démo de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin recevront également un “talisman d’amitié” spécial lorsqu’ils seront liés au jeu Monster Hunter Rise sorti en mars dernier.

En plus de l’Edition Standard (physique et numérique sur Nintendo Switch), Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin dispose également d’une Edition Deluxe uniquement numérique. L’Edition Deluxe comprend un certain nombre d’options cosmétiques. Les joueurs peuvent, grâce à elle, personnaliser leur apparence avec des sets d’armures spéciales « destructeur alpha et bêta » et une coiffure inspirée du Nergigante, utiliser le manteau Kuan pour modifier l’apparence de la coéquipière Wyverian Ena, choisir entre deux nouvelles tenues pour le palico Navirou, et récupérer deux sets de stickers représentant différents camarades d’aventure.

Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin est un RPG développé par Capcom. Il est prévu pour le 9 juillet 2021 sur Nintendo Switch en versions physiques et dématérialisées.