Sky : Children of The Light lance le premier événement saisonnier en crossover avec Le Petit Prince !

Sky: Children of the Light

Le jeu primé dépasse les 100 millions de téléchargements dans le monde et célèbre le 75ème anniversaire du Petit Prince

Santa Monica, CA – 6 juillet 2021 – thatgamecompany, connu pour ses jeux Journey et Flower acclamés par la critique, a lancé aujourd’hui sa première saison collaborative dans son jeu primé, Sky : Children of the Light. La saison d’aventure spéciale de Sky mettra en scène le personnage internationalement apprécié, Le Petit Prince, issu du roman français pour enfants et de la licence transgénérationnelle créés par Antoine de Saint-Exupéry. L’événement arrive juste à temps pour célébrer le 75ème anniversaire du Petit Prince, et est disponible en téléchargement dans Sky via l’App Store , le Google Play et le store de la Nintendo Switch.

La “Saison du Petit Prince” sera la 10ème saison de Sky et sera jouable pendant les 11 prochaines semaines. Une toute nouvelle zone magnifiquement conçue, le “Désert des étoiles”, a été ajoutée pour mettre en scène la nouvelle histoire. Tout au long de la saison, le joueur aura pour mission d’explorer une partie différente du royaume de Sky avec le Petit Prince afin de découvrir son histoire et ses voyages. Les fans du roman reconnaîtront certains des autres personnages emblématiques qui rejoignent l’arc narratif thématique. Il y aura d’autres surprises, expressions, objets et cosmétiques à débloquer tout au long de cette saison spéciale.

“C’est merveilleux de voir le Petit Prince dans ‘Sky’. Nous sommes heureux que Jenova et son équipe aient pensé à cette collaboration. Elle est tout à fait logique car le Petit Prince et Sky ont des valeurs fortes en commun et donnent envie de chérir l’amitié, l’amour et l’enfance” a déclaré Olivier d’Agay, petit-neveu d’Antoine de Saint Exupéry et directeur exécutif de la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse.

“Le Petit Prince a été l’une des plus grandes sources d’inspiration pour moi et l’équipe au début du développement de Sky. Il y a tellement de couches de profondeur sur l’enfance, l’amour et l’amitié dans ce livre, même lorsque nous l’avons revisité pour cette saison, nous découvrions de nouvelles choses. Je suis très honoré de travailler avec Olivier et son équipe. Nous espérons que les fans de Sky le savoureront autant que nous avons conçu cette nouvelle saison”, a ajouté Jenova Chen, co-Founder et Creative Director chez thatgamecompany.

Le mois dernier, le jeu a également dépassé les 100 millions de téléchargement depuis son lancement sur l’App Store d’Apple en juillet 2019. L’équipe s’attend à une croissance continue avec Sky suite à son récent lancement sur Nintendo Switch et à la fonctionnalité du cross-play optionnelle sur les appareils mobiles. Avec la compassion, l’amitié et l’altruisme comme éléments centraux de Sky, l’expérience innovante du jeu a attiré à la fois les critiques et les récompenses. Depuis ses débuts, le jeu a été récompensé par le prix Apple’s 2019 iPhone Game of the Year et le Apple’s 2020 Design Award, ainsi que par des prix aux SXSW Awards 2020, aux Game Developers Choice Awards 2020, aux Webby Awards 2020 et 2021, aux meilleurs jeux indépendants de l’année 2020 du Google Play Store, ainsi que par d’autres prix.

Sky : Children of the Light est un jeu gratuit sur Nintendo Switch, et l’App Store pour les appareils Apple compatibles et sur Google Play pour les appareils Android. Toutes les fonctionnalités de la “Saison du Petit Prince” peuvent être activées en achetant le Season Pass Aventure à 9,99€, et en offrant le bundle de trois packs à 19,99 $ dans Sky. Des objets et des cosmétiques supplémentaires tels que l’accessoire du renard, l’écharpe du petit prince et la veste en forme d’astéroïde seront également disponibles pour une durée limitée.