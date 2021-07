Direction l’Australie avec Ty Le Tigre de Tasmanie HD sur Nintendo Switch

Brisbane, Australie, Saint-Ouen, France – 5 juillet 2021 : Krome Studios et Just For Games sont heureux d’annoncer l’arrivée au format physique de la version HD du célèbre platformer australien TY – The Tasmanian Tiger, qui sera disponible sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Xbox One / Series X le 15 octobre 2021.

TY the Tasmanian Tiger est le charmant jeu vidéo de Krome Studios sur le thème de l’Australie, publié à l’origine en 2002 sur les consoles Nintendo GameCube, Xbox et PlayStation 2. Grâce à une campagne Kickstarter au succès retentissant, les fans ont contribué à offrir à ce jeu de plates-formes classique un retour en force sur Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4. Désormais, des exemplaires physiques seront disponibles, que ce soit pour votre collection ou pour offrir à un ami !

Steve Stamatiadis, directeur créatif de Krome Studio, partage : “Je suis honoré de penser que 20 ans plus tard, les fans de la série pourront profiter de nouvelles versions physique du jeu, fièrement exposées sur une étagère, moi y compris !“

En plus de l’arrivée de TY – The Tasmanian Tiger HD, une édition spéciale sera disponible sur Nintendo Switch comprenant les deux jeux “TY” en version HD : TY the Tasmanian Tiger HD sur cartouche et TY the Tasmanian Tiger 2: Bush Rescue HD en téléchargement ; ainsi qu’une clé USB “boomerang” unique contenant des bonus digitaux (une bande dessinée TY, les bandes-son de TY 1 & 2 aux formats MP3 et FLAC, les artbooks officiels de TY 1 & 2, des paper toys “Cubees” à imprimer, et des posters TY 1 & 2).

TY – The Tasmanian Tiger HD et TY the Tasmanian Tiger HD + TY the Tasmanian Tiger 2: Bush Rescue HD: Bundle seront disponible en versions physiques le 15 octobre 2021.

À propos de TY – The Tasmanian Tiger HD :

BONJOUR AMIS EXPLORATEURS ! Êtes-vous prêts à explorer l’outback australien sauvage dans cette version remasterisée du jeu classique TY, le tigre de Tasmanie ?

Rejoignez TY dans une aventure palpitante où il devra sauver sa famille du TEMPS DU RÊVE et empêcher l’infâme génie du mal BOSS CASS de déloger les mammifères du haut de la chaîne alimentaire.

Pour vous aider dans votre quête, vous disposerez d’un véritable arsenal de boomerangs, de vos crocs aiguisés et vous serez accompagné de vos amis !

Prenez votre courage à deux mains : rendez-vous en Australie pour des aventures extraordinaires ! VOUS NE LE REGRETTEREZ PAS !

Caractéristiques principales :

Explorez 17 niveaux de plateformes 3D à l’ancienne dans l’outback australien.

Vous aurez à votre disposition 13 boomerangs comme le Frostyrang, le Flamerang et le puissant Télérang.

Des graphismes remaniés : ombres lissées, reflets, haute résolution et 60 fps.

Nouveau mode de jeu appelé « Mode Hardcore »

Nouveaux skins de TY

Remaniement de la bande-son par le directeur audio

À propos de TY the Tasmanian Tiger 2: Bush Rescue HD :

Avec TY, le BOOMERANG fait BANG ! TY, le tigre de Tasmanie 2 : Opération Sauvetage est la suite du charmant jeu vidéo inspiré de l’Australie de Krome Studios. Ce jeu de plateforme rétro, adapté pour la Nintendo Switch™, a plus de boomerangs, plus de véhicules, plus de robots et plus de TOUT… dans une aventure en monde ouvert en Australie.

Lance des boomerangs, mords, frappe et survole la brousse australienne, tout en empêchant le méchant Boss Cass de mettre en œuvre ses plans diaboliques et en aidant les gentils habitants de la petite ville de BURRAMUDGEE.

Cette suite du célèbre jeu TY, le tigre de Tasmanie voit les choses en grand. En plus de niveaux classiques de plateforme, tu combattras des feux de brousse depuis un hélicoptère, franchiras les Rivières de Sud accroché à l’arrière d’un 4×4 et utiliseras des robots pour vaincre tes ennemis et résoudre des énigmes, tout en amassant une foule d’objets à collectionner. En plus, uniquement sur la nouvelle version HD, tu peux personnaliser le look de TY et, surtout, lancer deux NOUVEAUX boomerangs encore inédits.

Caractéristiques principales :

Explore les plages, les déserts et les billabongs australiens dans un jeu de plateforme 3D en monde ouvert à l’ancienne.

Équipe-toi de 20 boomerangs différents, avec l’Ironbark classique, le Flamerang, et deux NOUVEAUX modèles !

Tout nouveau mode photo.

Une large gamme de véhicules avec la Fourbie, des karts et des mécas.

7 niveaux de course de karting à deux joueurs sur écran partagé.

Des graphismes remaniés : ombres lissées, reflets, haute résolution.

Nouveau mode de jeu « Hardcore ».

Customisation des personnages avec de NOUVEAUX skins pour TY et pour la Fourbie !

Contrôle le jeu comme tu veux avec les manettes Nintendo Switch Joy-Con™.

Remaniement de la bande-son par le directeur audio

TY the Tasmanian Tiger HD + TY the Tasmanian Tiger 2: Bush Rescue HD: Bundle contient en bonus une clé USB “Boomerang” exclusive et personnalisée :