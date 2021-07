thatgamecompany célèbre le deuxième anniversaire de Sky : Children of The Light avec ses fans du monde entier

Sky: Children of the Light

Les volumes 2 et 3 de la bande originale de Sky ont été dévoilés ainsi que des événements et célébrations au sein du jeu

Santa Monica, CA – 12 juillet 2021 – thatgamecompany, connu pour ses jeux Journey et Flower acclamés par la critique, annonce aujourd’hui un programme d’événements pour célébrer le deuxième anniversaire de leur jeu primé, Sky : Children of the Light. Le studio a récemment annoncé que Sky avait déjà amassé plus de 100 millions de téléchargements avant son lancement le 29 juin sur Nintendo Switch™. Plus tôt en juillet, l’équipe a également accueilli sa toute première collaboration et son tout premier événement crossover, mettant en scène le livre pour enfants internationalement apprécié, Le Petit Prince. Cette dernière saison d’aventures, disponible dans Sky jusqu’au 19 septembre, a été conçue dans le cadre du 75e anniversaire du Petit Prince et donne vie à leurs valeurs communes d’émerveillement et de curiosité de l’enfance !

Pour le plus grand plaisir des fans, le studio sortira deux nouveaux volumes digitaux de la bande originale de Sky, composés par Vincent Diamante. Le volume 2 de la bande originale de Sky comprendra un album de 26 titres sur la musique atmosphérique de l’histoire principale du jeu, tandis que le volume 3 sera un album de 36 titres regroupant les musiques préférées des dernières saisons ! Vincent Diamante est un compositeur et un designer sonore primé et nominé (BAFTA, AIAS, G4TV) qui a composé les musiques de Sky, Flower et Cloud pour thatgamecompany ainsi que Skullgirls et Castlevania, entre autres. Les bandes originales de Sky seront disponibles à l’achat ou en streaming ici : https://www.thatskygame.com/ost.

“Le monde musical de Sky a tellement évolué au cours des dernières années“, a déclaré Vincent Diamante. “Les deux dernières années d’écriture musicale ont été un voyage passionnant de création de nouvelles idées et de remodelage des anciennes pour les joueurs qui ont vécu avec le jeu pendant plusieurs saisons, ainsi que pour les nouveaux joueurs qui voient un jeu différent de ce que nous avons lancé en 2019. Être capable de répondre aux joueurs en composant une nouvelle musique tous les quelques mois a été à la fois un défi et une source d’inspiration, car chaque nouvelle saison apporte différentes émotions sur le devant de la scène.“

Pour honorer les deux ans de Sky, thatgamecompany a conçu une petite célébration surprise au sein du jeu pour que les joueurs se rassemblent et débloquent des skins de chapeau, gâteau et drapeau d’anniversaire à équiper. L’événement anniversaire sera lancé du 12 au 25 juillet 2021. Aussi, l’équipe organisera un livestream Sky avec les développeurs ainsi que des questions-réponses avec les fans, des cadeaux et bien plus encore !

Programme de l’événement du deuxième anniversaire de Sky :

– Du 12 au 25 juillet : événement en jeu pour le deuxième anniversaire de Sky

– 13 juillet : livestream Sky sur Twitch !

– 16 juillet : Sortie digitale de la bande originale de Sky Vol. 2

– 30 juillet : Sortie digitale de la bande originale de Sky, Vol. 3

Sky : Children of the Light est disponible gratuitement sur Nintendo Switch eShop, sur App Store pour les appareils Apple compatibles et sur Google Play pour les appareils Android.

Les volumes 2 et 3 de la bande originale de Sky seront disponibles à partir du 16 et du 30 juillet en téléchargement digital et en streaming sur iTunes, Apple Music, YouTube Music, Spotify et d’autres plateformes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.thatskygame.com/ost.