EA montre son amour pour les studios indépendants dans le deuxième épisode des Spotlight Series de l’EA Play Live

Le 13 juillet 2021 – Ce soir, Electronic Arts diffusera un nouvel opus de sa série Spotlight en prévision de l’EA Play Live. Le Spotlight EA + studios indépendants = <3 proposera des commentaires des studios Hazelight, Zoink, Velan et Silver Rain afin de connecter les joueurs aux personnes à l’origine du développement de leurs titres préférés.

Les fans pourront regarder le Spotlight EA + studios indépendants = <3 ce soir, le 13 juillet à 19 heures.

Chaque représentant des studios EA Originals échangera avec Todd Martens du LA Times pour discuter des dernières nouveautés et des annonces à venir. Josef Fares de Hazelight Studios parlera ainsi de l’immense succès de It Takes Two qui a mis en valeur la puissance de la narration dans les jeux vidéo. Olov Redmalm de Zoink s’exprimera à propos du nouveau titre du studio, Lost in Random, qui sortira sur PC et consoles en 2021 et emmènera les joueurs dans un voyage à travers une dystopie baroque remplie d’incertitude et de chaos. Abubakar Salim et Mel Phillips de Silver Rain raconteront comment leur jeu conçu par un studio d’à peine deux ans sera financé et édité par EA Originals. Enfin, Guha Bala de Velan Studios partagera les dernières mises à jour de Knockout City, le jeu de baston prisonnier qui a dépassé les 5 millions de joueurs en deux semaines après son lancement.

Rendez-vous ce soir pour le Spotlight EA + studios indépendants = <3.