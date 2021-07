Découvrez la nouvelle extension de The Falconeer, disponible dans The Falconeer Warrior Edition !

Watford, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 15 juillet 2021 : Wired Production, le développeur indépendant visionnaire Tomas Sala et Just For Games sont heureux de dévoiler Bout du monde, une nouvelle extension importante pour The Falconeer sur Xbox, qui sera incluse dans The Falconeer: Warrior Edition sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch, qui sortira le 5 août 2021.

Tomas Sala et Wired continuent de proposer du contenu inédit pour les joueurs, et Bout du monde comprend trois nouvelles mini-campagnes ainsi que neuf nouvelles missions. Visitez les très exotiques sources de la mâchoire de Mongres, exclusivement dans Bout du monde, découvrez des sites antiques et levez le voile sur le destin d’expéditions pensées disparues il y a fort longtemps, ou bien aidez un client excentrique à retrouver une ancienne relique tout en affrontant un mal ancestral profond.

L’extension Bout du monde offre également deux classes et montures As de légende exclusives. Élevez-vous comme Juge et parcourez le monde à dos de phénix, ou survolez la Grande Ursée en tant que Corsaire sur un ptéron préhistorique. Envolez-vous et déchaînez l’électrolance impériale, une arme électrique capable d’éliminer plusieurs ennemis à la fois.

Bout du monde augmente également la limite de niveau de 20 à 24 grâce aux différents objets antiques à découvrir dans la Grande Ursée.

Tomas Sala, le développeur de The Falconeer, a déclaré : “Ça fait longtemps que je rêve de voir The Falconeer disponible sur PlayStation et Nintendo Switch. Le 5 août, CE RÊVE DEVIENT RÉALITÉ.“

“Nous sommes heureux de proposer The Falconeer aux fans de PlayStation et de Nintendo Switch“, a déclaré Leo Zullo, directeur général de Wired Productions. “Le 5 août, il y aura quelque chose pour tout le monde. Les joueurs seront ravis de découvrir l’extension Bout du monde, avec ses nouvelles campagnes et lieux à explorer. Bout du monde sera assurément une expérience envoûtante.“

Le DLC Bout du monde sera disponible à l’achat pour les consoles Xbox sur le Microsoft Store. Cette extension sera également disponible dans The Falconeer: Warrior Edition, sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch.

The Falconeer est un extraordinaire travail d’expression personnelle et un OVNI en termes de design de jeu vidéo, marqué par la singularité de son développeur solo Tomas Sala. Ce jeu comprend des combats aériens intenses à dos d’oiseau de guerre géant, de l’explorations poussées dans un mystérieux monde océanique, un style artistique superbement original, des scènes épiques, une musique primée et une histoire profondément immersive.

The Falconeer – Warrior Edition sera disponible le 5 août 2021 sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5.