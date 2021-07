Overwatch : un nouveau livre consacré aux cinématiques du jeu et une bande originale inédite

The Cinematic Art of Overwatch: Volume 2 et l’album Animated Shorts sont désormais disponibles.

Blizzard Entertainment annonce aujourd’hui de nouveaux produits dérivés d’Overwatch : un second livre consacré aux cinématiques ainsi qu’une nouvelle sélection de morceaux de la musique du jeu. The Cinematic Art of Overwatch: Volume 2 réunit des œuvres inédites réalisées entre 2017 et 2020 et relate l’extraordinaire périple créatif qui a permis à ces animations de voir le jour. Ce nouveau livre est disponible en libraire et est distribué dans le monde entier. Animated Shorts regroupe quant à lui onze thèmes musicaux issus de l’ensemble des cinématiques d’Overwatch et est disponible gratuitement sur diverses plateformes.