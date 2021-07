The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est disponible demain sur Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

L’aventure a été optimisée pour la Nintendo Switch, avec des commandes par détection de mouvement plus intuitives, et l’ajout de commandes « classiques »

15juillet 2021 – The Legend of Zelda: Skyward Sword HD arrive demain sur Nintendo Switch. Le 16 juillet 2021, Link s’embarque pour une quête par-delàles nuages pour sauver Zelda, son amie d’enfance,confrontée à son destin.

Pour découvrir les aventures à vivre dans The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, consultez le trailer suivant : The Legend of Zelda: Skyward Sword HD – Bande-annonce de lancement (Nintendo Switch).

Sous la mer de nuages, sur la terre ferme, Link pourra explorer des régions où s’étendent des donjons où ennemis et énigmes mettront à l’épreuve le plus valeureux des héros. Les joueurs peuvent manier leur épée et orienter leurs coups via des commandes intuitives reproduisant leurs mouvements (avec les manettes Joy-Con), ou, pour la toute première fois, tirer profit d’un nouveau système de commandes par boutons pour pouvoir jouer au Controller Pro, en mode portable ou avec la Nintendo Switch Lite.

Jeune diplômé de l’École de Chevalerie, Link se retrouve au cœur d’une quête de sauver son amie d’enfance Zelda, retenue par Ghirahim, le seigneur démoniaque autoproclamé. Fay, l’esprit de l’Épée Divine, l’accompagne et a pour mission de le guider dans son aventure. Au fil de votre périple, vous rencontrerez des personnages hauts en couleur, Hergo, le rival de Link, et la mystérieuse guerrière Impa. Link peut s’envoler dans les airs en chevauchant son fidèle Célestrier, et explorer les îles s’étendant à l’horizon, puis plonger vers la terre légendaire pour arpenter forêts, déserts, volcans, et bien plus encore.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD bénéficie également de multiples améliorations de confort, notamment un framerate amélioré, des sauvegardes automatiques, mais aussi une optimisation des tutoriels et des aides générales présentées durant l’aventure.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD arrive demain sur Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite. Les joueurs pourront y découvrir les origines de l’Épée de Légende en utilisant des commandes par mouvements ultra-précises, ou le nouveau système de commandes par boutons.