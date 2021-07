Le DLC Mr. X Nightmare de Streets of Rage 4 sort aujourd’hui sur PC et consoles !

– Une grosse mise à jour gratuite accompagne le DLC, ainsi qu’une énorme réduction du prix du jeu sur toutes les plateformes –

Paris, le 15 juillet 2021 – L’éditeur et co-développeur Dotemu, avec ses partenaires Lizardcube et Guard Crush Games, annoncent aujourd’hui la sortie de Mr. X Nightmare. Ce DLC tant attendu du hit planétaire Streets of Rage 4 est disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC via Steam, GOG et le Windows Store au prix de 7,99 €. Les fans peuvent également profiter d’une grosse mise à jour gratuite qui offre de nombreuses améliorations et nouvelles fonctionnalités sacrément cool en marge de ce contenu additionnel.

Les fans qui jouent sur la console de Nintendo devront d’abord lancer le jeu original pour accéder au DLC. Voici une vidéo pour vous aider à récupérer ce nouveau contenu :

Pour fêter la sortie de Mr. X Nightmare, Dotemu a baissé le prix de son titre de 40% sur Steam et Nintendo Switch, celui du DLC de 10% sur PlayStation 4 et de 15% sur Nintendo Switch, Steam et le Microsoft Store du 15 au 29 juillet.

Mr. X Nightmare voit de nouvelles fonctionnalités s’ajouter à Streets of Rage 4 :



Nouveaux combattants jouables : la puissante policière Estel Aguirre fait ses grands débuts du bon côté de la justice, tandis que Shiva et Max Thunder de Streets of Rage 2 & 3 débarquent pour mettre quelques gifles dans le dernier épisode en date de la série mythique

la puissante policière Estel Aguirre fait ses grands débuts du bon côté de la justice, tandis que Shiva et Max Thunder de Streets of Rage 2 & 3 débarquent pour mettre quelques gifles dans le dernier épisode en date de la série mythique Mode Survie : défi inventif et particulièrement rejouable, le mode survie voit les combattants lutter contre des vagues infinies d’ennemis et gagner des pouvoirs entre chaque assaut jusqu’à leur inéluctable mort. Le hasard rend chaque affrontement imprévisible avec des runs générés aléatoirement, tandis que les défis hebdomadaires, similaires pour tous les joueurs, pousseront les meilleurs combattants dans leurs derniers retranchements s’ils souhaitent s’assurer une bonne place dans les classements en ligne. Chaque niveau réussi ouvre l’accès à une compétence à sélectionner parmi plusieurs, proposées au hasard.

défi inventif et particulièrement rejouable, le mode survie voit les combattants lutter contre des vagues infinies d’ennemis et gagner des pouvoirs entre chaque assaut jusqu’à leur inéluctable mort. Le hasard rend chaque affrontement imprévisible avec des runs générés aléatoirement, tandis que les défis hebdomadaires, similaires pour tous les joueurs, pousseront les meilleurs combattants dans leurs derniers retranchements s’ils souhaitent s’assurer une bonne place dans les classements en ligne. Chaque niveau réussi ouvre l’accès à une compétence à sélectionner parmi plusieurs, proposées au hasard. Nouveaux coups : braver les assauts du mode survie débloque également de nouveaux mouvements de manière permanente, à utiliser dans l’ensemble des modes de Streets of Rage 4. Les joueurs peuvent personnaliser la liste de coups de leurs combattants préférés, personnages rétro inclus.

braver les assauts du mode survie débloque également de nouveaux mouvements de manière permanente, à utiliser dans l’ensemble des modes de Streets of Rage 4. Les joueurs peuvent personnaliser la liste de coups de leurs combattants préférés, personnages rétro inclus. Un arsenal badass : la progression débloque l’accès à de nouvelles armes dévastatrices au sein du mode entrainement, ainsi que dans la galerie.

la progression débloque l’accès à de nouvelles armes dévastatrices au sein du mode entrainement, ainsi que dans la galerie. Des leaderboards pour montrer qui est le patron : les classements en ligne gardent une trace des meilleurs runs de la communauté. Qui sera le plus grand combattant de Wood Oak City ?

les classements en ligne gardent une trace des meilleurs runs de la communauté. Qui sera le plus grand combattant de Wood Oak City ? De nouvelles musiques : gardez le groove avec une magnifique OST originale signée Tee Lopes (Sonic Mania, League of Legends).

gardez le groove avec une magnifique OST originale signée Tee Lopes (Sonic Mania, League of Legends). Et ce n’est pas tout : une mise à jour gratuite indépendante du DLC ajoute un système d’entraînement complet, des choix de couleurs pour les tenues des personnages, un nouveau mode de difficulté New Mania+ bien retors et une tonne d’ajustements et d’équilibrages effectués suite aux retours de la communauté passionnée de Streets of Rage 4.

Streets of Rage 4 a revitalisé la série emblématique du beat’em all lors de sa sortie au printemps 2020 sur PC, Xbox One, Nintendo Switch et PlayStation 4. Après une absence remarquée de 25 ans, la série est passée à l’ère moderne avec panache grâce à Streets of Rage 4, qui a reçu un accueil particulièrement chaleureux par la critique et le public lors de sa sortie. Le jeu offre de nouveaux combattants mais aussi certaines têtes connues de la série, des graphismes crayonnés magnifiques, des mécaniques de jeu et capacités inédites, des personnages en pixel art à débloquer ainsi qu’une bande son qui rend hommage à l’identité originelle de la série, qui a fait son succès dans les années 90.