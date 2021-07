Mabel partage sa nouvelle chanson et vidéo : “Take It Home” en collaboration avec Pokémon

Cette chanson est issue de la compilation « Pokémon 25 : l’album ». Sortie prévue à l’automne 2021 sur Capitol Records. Mabel a rejoint les artistes participant à « P25 : la musique », tels que Katy Perry, Post Malone, J Balvin et d’autres à venir.

Les célébrations du 25e anniversaire de Pokémon se poursuivent aujourd’hui avec la sortie de « Take It Home », une nouvelle chanson de Mabel, artiste récompensée d’un BRIT Award qui a enregistré ce titre en exclusivité pour le prochain album compilation de P25 : la musique. Avec un rythme contagieux et une ambiance lumineuse et estivale, la chanson célèbre les amis sur lesquels on peut compter. Elle a été produite par Tommy Brown (Kanye West, Ariana Grande) et Mr. Franks (Ariana Grande, Justin Bieber). L’album compilation, dont la sortie est prévue à l’automne par Capitol Records, s’inscrit dans une campagne musicale de grande ampleur menée pendant un an par The Pokémon Company International en partenariat avec Universal Music Group.

Le clip officiel pour « Take It Home » suit Mabel alors qu’elle essaie de se détendre dans sa chambre d’hôtel après une longue journée. En changeant de chaînes à la télévision, elle est ravie de découvrir une chaîne Pokémon. Réconfortée par ces adorables personnages, elle s’endort. Dans son rêve, elle suit un Rondoudou dans un couloir, et ils explorent ensemble l’hôtel qui a été transformé en un monde imaginaire à la fois sombre et étincelant. Mabel monte sur scène et est rejointe par un groupe de danseurs, ainsi qu’un Pikachu pour une courte apparition. Regardez ICI la vidéo réalisée par Sophia Ray (Ella Eyre, Little Mix, Amber Mark) et tournée dans l’emblématique hôtel Savoy à Londres.

« Je suis une fan de Pokémon depuis des années, j’ai donc sauté sur l’opportunité de rejoindre le programme P25. », a déclaré Mabel. « Travailler avec Pikachu et mon Pokémon favori, Rondoudou, pour le clip de « Take It Home » a vraiment été amusant. J’espère que les fans aimeront la chanson autant que j’ai aimé travailler dessus pour célébrer les 25 ans de Pokémon ! »

« Mabel a un talent incroyable et sa tonalité pop a ajouté une dimension supplémentaire à la campagne P25 : la musique consacrée aux 25 ans de Pokémon », nous a confié Colin Palmer, vice-président du marketing de The Pokémon Company International. « Les fans de musique vont adorer « Take It Home », et les fans de Pokémon seront ravis de voir Rondoudou dans le clip de Mabel, car il est réputé pour être un Pokémon pétillant qui aime aussi chanter. C’est en accord parfait avec la célébration de notre 25e anniversaire. »

Mabel est la nouvelle artiste à rejoindre le programme P25 : la musique, aux côtés de Katy Perry avec sa nouvelle chanson originale « Electric », Post Malone qui a marqué de son empreinte le tube de Hootie & the Blowfish « Only Wanna Be with You », et J Balvin. Mabel a récemment sorti son premier titre de 2021, « Let Them Know », un hymne passionné dédié à la confiance même en période difficile.

Pour rester informés des actualités de P25 : la musique et des célébrations de la franchise, les fans peuvent se rendre sur le site du 25e anniversaire Pokémon : Pokemon.fr/25. Pokémon 25 : l’album peut être préenregistré sur https://CapitolRecords.lnk.to/saveP25PR/.

Les fans de Pokémon et de musique sont invités à rejoindre la conversation en ligne en utilisant @Pokemon et #Pokemon25.