Top UK: Zelda Skyward Sword HD et la Nintendo Switch au top

Le dernier remaster de Nintendo, The Legend of Zelda : Skyward Sword HD, a été le jeu physique le plus vendu au Royaume-Uni la semaine dernière, selon les données de GfK.

C’est seulement la quatrième fois qu’un jeu Zelda se hisse à la première place, après The Legend of Zelda : Link’s Awakening sur Nintendo Switch en 2019, The Legend of Zelda : Wind Waker sur GameCube en 2003 et The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur N64 en 1998 (où il était numéro 1 à Noël). The Legend of Zelda : Skyward Sword HD s’est légèrement mieux vendu au lancement que le remake de The Legend of Zelda : Link’s Awakening de 2019 (les ventes sont supérieures de 1,3 %). The Legend of Zelda : Link’s Awakening a été lancé en même temps que la Switch Lite et pendant un mois généralement plus fort pour les ventes de jeux (septembre). De l’autre côté, la base d’installation britannique de la Nintendo Switch a augmenté de manière exponentielle depuis 2019.

Voici le Top Ten de GfK pour la semaine se terminant le 17 juillet 2021 :

Last Week This Week Title New Entry 1 The Legend of Zelda: Skyward Sword HD New Entry 2 F1 2021 2 3 FIFA 21 5 4 Mario Kart 8: Deluxe 6 5 Animal Crossing: New Horizons 7 6 Minecraft (Switch) 11 7 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury 9 8 Grand Theft Auto 5 4 9 Mario Golf: Super Rush 1 10 Ratchet & Clank: Rift Apart

