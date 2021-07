KONAMI dévoile trois nouveaux jeux vidéo Yu-Gi-Oh! : MASTER DUEL, RUSH DUEL et CROSS DUEL

Les duellistes pourront retrouver le JEU DE CARTES À JOUER Yu-Gi-Oh! en format numérique avec Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL • Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL sera disponible sur Nintendo Switch cet automne • Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL introduira des batailles de cartes à 4 joueurs sur mobile • L’univers de l’anime Yu-Gi-Oh! ARC-V arrive prochainement sur Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS

Konami Digital Entertainment, B.V. a le plaisir de dévoiler non pas un, non pas deux, mais trois nouveaux jeux Yu-Gi-Oh! ainsi qu’un nouvel univers pour Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS. C’est l’heure du duel !

Au cours du livestream spécial « Yu-Gi-Oh! Digital Next », KONAMI a dévoilé pour la première fois Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL et Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL, et a annoncé que Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL (titre provisoire) sera également disponible en Europe et en Amérique cet automne sur Nintendo Switch.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL permettra aux nouveaux joueurs comme aux vétérans de profiter du très populaire JEU DE CARTES À JOUER (JCJ) Yu-Gi-Oh! au format numérique. Les joueurs du monde entier pourront s’affronter dans d’intenses duels de cartes à collectionner, aussi passionnants à jouer qu’à regarder. À la différence d’autres titres Yu-Gi-Oh! centrés sur le manga et l’anime, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL sera entièrement adapté du JCJ, et promet d’être le jeu vidéo Yu-Gi-Oh! JCJ le plus complet à ce jour.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL sera disponible dans le monde entier sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, Steam, iOS et Android. Il s’agira du tout premier titre Yu-Gi-Oh! à afficher des graphismes en 4K sur les systèmes compatibles.

Pour plus d’informations sur Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, rendez-vous sur le site officiel du jeu.

Les joueurs pourront explorer le monde vibrant de l’anime Yu-Gi-Oh! SEVENS, actuellement diffusé au Japon, et découvrir une nouvelle façon amusante de combattre dans Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL sur Nintendo Switch. Basé sur le jeu de cartes RUSH DUEL sorti au Japon l’année dernière, Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL introduira de nouvelles règles qui multiplieront les tirages et les Invocations, pour des duels dont la tournure pourra changer à tout moment !

Les duellistes pourront collecter des cartes RUSH DUEL, construire leurs propres decks, affronter des personnages issus de Yu-Gi-Oh! SEVENS ainsi que les joueurs du monde entier dans Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL, disponible cet automne en Europe et en Amérique.

Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL changera la nature des duels avec d’intenses batailles à quatre joueurs. Plus d’informations sur ce nouveau projet Yu-Gi-Oh! prévu pour iOS et Android dans le monde entier seront annoncées prochainement.

KONAMI a également annoncé que son jeu mobile et PC Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS a dépassé les 140 millions de téléchargements dans le monde. Les joueurs ont collecté plus de 65 milliards de cartes et se sont affrontés dans 6 milliards de duels.

Les joueurs de Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS peuvent désormais se préparer pour l’arrivée de l’univers Yu-Gi-Oh! ARC-V, bientôt disponible dans le jeu. Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS est disponible sur iOS, Android et PC Steam.

À ce jour, le célèbre JEU DE CARTES À JOUER Yu-Gi-Oh! est distribué dans plus de 80 pays et traduit dans 9 langues, et apprécié par des fans de tous âges.