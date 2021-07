Cet automne revivez l’expérience Crysis Remastered sur Nintendo Switch

Solutions 2 GO annonce les éditions physiques de Crysis Remastered Trilogy sur PlayStation®4 et Xbox One® et de Crysis Remastered sur Nintendo Switch™.

Aujourd’hui, Koch Media, le distributeur Solutions 2 GO et le développeur Crytek, sont ravis d’annoncer le retour cet automne du FPS culte, Crysis, avec Crysis Remastered Trilogy qui sera disponible sur PlayStation®4 et Xbox One® et Crysis Remastered, qui sortira sur Nintendo Switch™. Les versions physiques contiendront un objet collector exclusif : une carte d’art bonus.

Crysis Remastered Trilogy comprend chacune des campagnes solos de Crysis, Crysis 2 et Crysis 3, optimisées pour les consoles actuelles.

Crysis Remastered : Ce qui devait être une simple mission de sauvetage se transforme en champ de bataille d’une nouvelle guerre quand des extraterrestres envahissent les îles Lingshan. Vous incarnez Nomad, un super soldat équipé d’une nanocombinaison qui améliore sa vitesse, sa force, son armure, mais également ses capacités à se dissimuler. Bénéficiant d’un large éventail d’armes, il vous faudra adapter vos tactiques et votre arsenal pour dominer les ennemis présents dans un monde bac à sable gigantesque.

Crysis 2 Remastered : Les aliens sont de retour dans notre monde dévasté par une série de catastrophes climatiques. Alors que les envahisseurs s’en prennent à New York et lancent une attaque pour anéantir l’humanité toute entière, vous seul avez en votre possession la technologie capable de mener la contre-attaque. Afin de sauver l’humanité, équipez et personnalisez en temps réel votre nanocombinaison 2.0, ainsi que vos armes et débloquez de puissantes nouvelles capacités.

Crysis 3 Remastered : La traque pour trouver l’Alpha Ceph continue, mais cette fois le super soldat Prophet doit également exposer la vérité qui se cache derrière les agissements de l’organisation C.E.L.L. A cause de cette dernière, la ville de New York a été transformée en une jungle immense et a été placée en quarantaine sous un nanodôme géant. Combattez à travers sept districts et décimez vos adversaires grâce à la technologie supérieure de votre nanocombinaison. Faites preuve de discrétion pour accomplir vos objectifs et ainsi devenir dans l’ombre, le sauveur de l’humanité. A l’aide de votre puissant et dangereux arc Predator, il n’y a pas de mauvaises façons de sauver le monde.