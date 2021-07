6 nouveaux jeux en plus annoncés sur Nintendo Switch

On commence aujourd’hui avec The Plane Effect qui a enfin une date de sortie sur Nintendo Switch: le 12 aout sur l’eShop de la console hybride.

Une aventure isométrique dystopique on l’on suit un employé de bureau solitaire qui tente de rentrer chez lui malgré des circonstances impossibles. Un voyage remarquable rendu vivant par des visuels magnifiques, conçus et adaptés par des experts en effets visuels.

Un jeu d’aventure défiant les lois du temps et de l’esprit… C’est votre dernier jour de travail, il est temps de ranger vos affaires et rentrer chez vous… mais une anomalie cosmique pèse sur vous de toute sa force oppressante et dérangeante. Perdu face au cosmos, vous savez juste que vous devez retourner auprès de votre famille au plus vite. Retrouvez le chemin de votre maison par tous les moyens… Alors que vous progressez dans les paysages dystopiques, vous vous rendez compte que quelque chose ne tourne pas rond. Pourquoi mettez-vous autant de temps ? Pourquoi les rues sont-elles aussi labyrinthiques ? Et où se trouve donc votre « chez-vous » ? Tout ce que vous savez, c’est qu’il faut avancer, encore et encore. Progressez dans une société dystopienne Explorez des paysages magnifiques, élaborés et étranges tout en résolvant des casse-têtes inhabituels pour faire avancer Solo d’une zone à l’autre. Les joueurs ont le choix de résoudre chaque casse-tête de ce voyage impossible pas à pas, sans indices, ou d’activer un peu d’aide grâce au « Mode assisté ». Une présence sinistre vous suit Solo doit continuer d’avancer. En avant, vers sa famille, sa maison. Ne vous arrêtez pas, ne vous retournez pas. Qui observe Solo ?

Lamentum est un jeu d’horreur de survie en pixel art, qui se déroule en Nouvelle-Angleterre au milieu du XIXe siècle.Il sortira le 31 aout sur la boutique en ligne de la Nintendo Switch (2 septembre au Japon).

Dans Lamentum, vous guiderez Victor, un jeune aristocrate, qui s’embarquera dans un voyage désespéré pour trouver un remède à une maladie rare. Notre dernier espoir réside dans une sombre demeure gouvernée par un comte capable d’exaucer n’importe quel souhait, mais… À quel prix ? Le manoir de Grau Hill ouvrira ses portes et vous plongera dans un monde de cauchemars où vous pouvez être piégés à jamais. Lamentum est un jeu pixel art de type “survival horror” se déroulant en Nouvelle-Angleterre au milieu du XIXe siècle. Pour résoudre le sombre secret qui se cache dans les profondeurs du manoir de Grau Hill, vous devrez vous plonger dans un monde cauchemardesque rempli de terribles créatures. Choisissez bien en qui vous pouvez avoir confiance, chaque décision que vous prenez peut changer le cours de l’histoire. Survivrez-vous ? Nos références sont des jeux vidéo comme Resident Evil et Silent Hill, mais nous sommes aussi inspirés par le mythe de Cthulhu qui les adapte à notre propre vision. Nous voulons faire du Lamentum un jeu sombre et sur un thème mature, dans lequel le joueur peut profiter d’un jeu classique de survie et d’horreur.

Le metroidvania 2D Aeterna Noctis arrivera sur l’eShop le 15 décembre prochain.

Horror Tales: The Wine arrivera la semaine prochaine, le 30 juillet, pour 14,99 €.

Explorez une île méditerranéenne fictive post-pandémique et affrontez vos peurs! Plongez-vous dans une ville apparemment abandonnée et luttez pour trouver une précieuse bouteille de vin rouge Banydebosc pour soigner vos proches. Mais soyez conscient; votre Nemesis vous regarde.

Le tout choupi Doomsday Vault sortira le 5 aout sur Nintendo Switch pour 19,99 €.

Sauve la précieuse flore terrienne. Revêts ta combinaison robotique pour naviguer dans une ville inondée, pénétrer dans un repaire souterrain et explorer des pyramides antiques. Récupère des graines pour les remettre en sécurité dans le Dôme. Cultive-les pour obtenir des cultures durables. Débloque des outils et objets supplémentaires pour personnaliser ta combinaison.

Et on terminera aujourd’hui avec Xenogunner qui sort le 30 juillet pour 12,49€.

Le pouvoir de la Xenonature …

Durant la future année 2011, Zeta Reak, le roi doux et gentil des Xenolians, est détrôné par un tyran puissant nommé le « Xenogunner ». Le Xenogunner est un être mystérieux aux nombreuses aptitudes effrayantes, doté d’un pouvoir connu comme la « Xenonature », une énergie puissante qui permet aux initiés d’utiliser ses nombreux pouvoirs élémentaires et non élémentaires. Zeta a aussi reçu les pouvoirs de la Xenonature. C’est à Zeta de renverser le Xenogunner et de reprendre le trône … Mais le Xenogunner est-il vraiment celui qui tire les ficelles… ?

Des combats de boss intenses !

Xenogunner est un jeu de tir et de course sur plateforme intense, focalisé sur les boss et inspiré des jeux de la période des consoles 16 bits. Avec l’ajout des aspects pratiques comme la visée à la souris et les paramètres de difficulté très personnalisables, nous pensons avoir vraiment modernisé un genre de jeu classique qui a débuté il y a des dizaines d’années. Les niveaux sont courts, les boss sont difficiles, variés et tendus. Nous vous offrons autant de vies qu’il vous faut… En effet, vous aurez besoin d’autant de vies que possible ! Est-ce que Zeta pourra vaincre le Xenogunner… ? C’est seulement vous qui pouvez le guider vers la victoire !