La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Sonic Colors, Eldest Souls, Skydrift Infinity, etc.)

Les eShop Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Hindsight 20/20: Wrath of the Raakshasa – 14.7GB

Sonic Colors: Ultimate – 6.9GB

Corpse Killer – 25th Anniversary Edition – 5.3GB

Horror TALES: The Wine – 4.1GB

Heart Chain Kitty – 3.7GB

Paint the Town Red – 2.6GB

Doomsday Vault – 1.8GB

Greak: Memories of Azur – 1.6GB

Black Book – 1.6GB

Fuga: Melodies of Steel – 1.2GB

Eldest Souls – 1.2GB

The Long Gate – 1.2GB

Fort Triumph – 1.1GB

Swords & Souls: Neverseen – 1.1GB

Skydrift Infinity – 997MB

10 Second Ninja X – 688MB

Dodgeball Academia – 678MB

Piczle Puzzle & Watch Collection – 650MB

Space Scavenger – 601MB

Papa’s Quiz – 508MB

OS Omega – 442MB

Weapon of Choice DX – 441MB

Memory Lane 2 – 431MB

Pets No More – 212MB

Xenogunner – 183MB

Apple Slash – 179MB

Alfonzo’s Arctic Adventure – 166MB

Easy Flight Simulator – 135MB

Castle Of Pixel Skulls – 124MB

Bone Marrow – 67MB